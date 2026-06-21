Domingo fresco y con probabilidad de chaparrones en San Juan

La jornada arrancará con una temperatura mínima de 2°C y cielo mayormente nublado. Además, se espera viento del sector sur con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 14 grados. En ese período aumentarán las probabilidades de precipitaciones, con una chance de chaparrones estimada entre el 10 y el 40 por ciento, mientras continuarán los vientos del sur con intensidades similares.