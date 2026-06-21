El invierno comenzará con temperaturas bajas y condiciones variables en la privincia. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 21 de junio se presentará con cielo mayormente nublado durante la mañana, posibilidad de chaparrones por la tarde y mejoras hacia la noche.
Domingo fresco y con probabilidad de chaparrones en San Juan
El inicio de invierno se presentará con cielo mayormente nublado durante la mañana, posibilidad de chaparrones por la tarde. La máxima prevista es de 14°C, en tanto la mínima de 2°C.