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Domingo fresco y con probabilidad de chaparrones en San Juan

El inicio de invierno se presentará con cielo mayormente nublado durante la mañana, posibilidad de chaparrones por la tarde. La máxima prevista es de 14°C, en tanto la mínima de 2°C.

El invierno comenzará con temperaturas bajas y condiciones variables en la privincia. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 21 de junio se presentará con cielo mayormente nublado durante la mañana, posibilidad de chaparrones por la tarde y mejoras hacia la noche.

La jornada arrancará con una temperatura mínima de 2°C y cielo mayormente nublado. Además, se espera viento del sector sur con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 14 grados. En ese período aumentarán las probabilidades de precipitaciones, con una chance de chaparrones estimada entre el 10 y el 40 por ciento, mientras continuarán los vientos del sur con intensidades similares.

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Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 10 grados. Las probabilidades de lluvia descenderán nuevamente a valores de entre el 0 y el 10 por ciento.

De esta manera, el primer domingo del invierno, y día de celebración en Argentina, se perfila como una jornada fresca, con nubosidad predominante y la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas durante la tarde.

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