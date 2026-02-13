Los gremios docentes rechazaron este jueves la propuesta salarial presentada por el Gobierno de San Juan en el marco de la negociación paritaria y ratificaron las medidas de fuerza definidas días atrás.
Docentes rechazaron la oferta paritaria del Gobierno y ratificaron medidas de fuerza
UDAP, el gremio docente mayoritario en la provincia, resolvió rechazar la propuesta salarial y ratificar lo solicitado por el sindicato en el acta paritaria de diciembre de 2025. Además, se pone en duda el inicio del ciclo lectivo 2026.