Docentes rechazaron la oferta paritaria del Gobierno y ratificaron medidas de fuerza

Además, el gremio facultó a sus congresales a adherir a las eventuales medidas que disponga CTERA a nivel nacional.

Según trascendió, la UDA también se sumaría al rechazo de la propuesta oficial.

La propuesta del Gobierno de San Juan

La oferta del Ejecutivo incluyó elevar la ayuda escolar a 100 mil pesos por hijo, a abonarse en febrero; un incremento del 5 por ciento en el Valor Índice; y una suba de 6 puntos en el código E60 para marzo. Además, se propuso un nuevo aumento del 5 por ciento al Valor Índice para el mes de junio.

Pese al desacuerdo, las partes volverán a reunirse el próximo viernes 20, en un nuevo intento por acercar posiciones y destrabar el conflicto salarial.