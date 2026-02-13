"
Docentes rechazaron la oferta paritaria del Gobierno y ratificaron medidas de fuerza

UDAP, el gremio docente mayoritario en la provincia, resolvió rechazar la propuesta salarial y ratificar lo solicitado por el sindicato en el acta paritaria de diciembre de 2025. Además, se pone en duda el inicio del ciclo lectivo 2026.

Los gremios docentes rechazaron este jueves la propuesta salarial presentada por el Gobierno de San Juan en el marco de la negociación paritaria y ratificaron las medidas de fuerza definidas días atrás.

A través de un comunicado, la UDAP informó que, tras someter la oferta a consideración de las bases, el Plenario de Delegados resolvió rechazar la propuesta salarial y ratificar lo solicitado por el sindicato en el acta paritaria de diciembre de 2025. Asimismo, confirmó las medidas de fuerza que habían sido definidas en el plenario realizado el 9 de febrero, que hace peligrar el inicio el ciclo lectivo 2026.

Con cifras sobre la mesa, el Gobierno activó la negociación docente

Además, el gremio facultó a sus congresales a adherir a las eventuales medidas que disponga CTERA a nivel nacional.

Según trascendió, la UDA también se sumaría al rechazo de la propuesta oficial.

La propuesta del Gobierno de San Juan

La oferta del Ejecutivo incluyó elevar la ayuda escolar a 100 mil pesos por hijo, a abonarse en febrero; un incremento del 5 por ciento en el Valor Índice; y una suba de 6 puntos en el código E60 para marzo. Además, se propuso un nuevo aumento del 5 por ciento al Valor Índice para el mes de junio.

Pese al desacuerdo, las partes volverán a reunirse el próximo viernes 20, en un nuevo intento por acercar posiciones y destrabar el conflicto salarial.

