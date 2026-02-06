Primer encuentro por salarios: se abrió la paritaria docente 2026

En representación de UDAP, participaron la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor legal, Daniel Persichella; el secretario gremial, Franco Lucero; y el asesor técnico, Walter Ríos. Por AMET estuvieron presentes el secretario General, Daniel Quiroga; el delegado gremial, Roberto Greggio; y el secretario de Acción Social, Jorge Daniel Gutiérrez. En tanto, por UDA asistieron la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo; y la asesora pedagógica, Vanesa Marano.

Desde el sector sindical indicaron que este primer encuentro servirá como instancia inicial para conocer la propuesta del Gobierno y analizarla antes de avanzar con planteos concretos.

Si bien hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la oferta, los gremios adelantaron que esperan que contemple la evolución de la inflación, la recuperación del salario real y la incorporación de cláusulas de revisión en plazos más cortos, que permitan actualizar los acuerdos frente a eventuales cambios en el contexto económico.

La paritaria docente 2026 es considerada una instancia clave para definir los próximos acuerdos salariales y las condiciones laborales del sector educativo en la provincia.