"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > paritaria

Primer encuentro por salarios: se abrió la paritaria docente 2026

El Gobierno de San Juan y los gremios UDAP, UDA y AMET iniciaron la paritaria docente 2026 con la primera reunión formal para debatir salarios y condiciones laborales.

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET dieron inicio este viernes a la primera sesión de la negociación paritaria 2026, marcando el comienzo formal del diálogo salarial y laboral del sector educativo provincial.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quienes representaron al Poder Ejecutivo en la mesa de negociación. También participó el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem.

Por parte del Gobierno provincial, asistieron además la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollen; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; y el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas Brito. Acompañaron también los asesores jurídicos Adriana Aguirre, Luciano Micale, Gabriel González y Martín Recabarren.

Te puede interesar...

En representación de UDAP, participaron la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor legal, Daniel Persichella; el secretario gremial, Franco Lucero; y el asesor técnico, Walter Ríos. Por AMET estuvieron presentes el secretario General, Daniel Quiroga; el delegado gremial, Roberto Greggio; y el secretario de Acción Social, Jorge Daniel Gutiérrez. En tanto, por UDA asistieron la secretaria General, Karina Navarro; la secretaria Adjunta, María Elena Hierrezuelo; y la asesora pedagógica, Vanesa Marano.

Desde el sector sindical indicaron que este primer encuentro servirá como instancia inicial para conocer la propuesta del Gobierno y analizarla antes de avanzar con planteos concretos.

Si bien hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la oferta, los gremios adelantaron que esperan que contemple la evolución de la inflación, la recuperación del salario real y la incorporación de cláusulas de revisión en plazos más cortos, que permitan actualizar los acuerdos frente a eventuales cambios en el contexto económico.

La paritaria docente 2026 es considerada una instancia clave para definir los próximos acuerdos salariales y las condiciones laborales del sector educativo en la provincia.

Temas

Te puede interesar