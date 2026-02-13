CFK seguirá con tobillera: rechazaron pedido para flexibilizar su domiciliaria

Los camaristas consideraron que las condiciones actuales no representan un “agravamiento ilegítimo de la pena”, como había sostenido la defensa. En ese sentido, remarcaron que la prisión domiciliaria no es automática ni un derecho adquirido, sino una excepción al cumplimiento de la pena en establecimientos penitenciarios.

image

También señalaron que el cumplimiento controlado de la condena constituye un mensaje institucional que no debe ser debilitado mediante flexibilizaciones sin fundamento.

Visitas bajo control y tobillera obligatoria

Con la resolución, se mantienen las reglas que limitan el ingreso de personas que no formen parte del círculo familiar íntimo o del equipo profesional. Cada visita deberá contar con autorización judicial previa, individual y fundada.

Además, seguirá vigente el tope de tres visitantes por encuentro, con una frecuencia máxima de dos veces por semana y una duración de hasta dos horas por cita.

La exmandataria continuará también con el uso obligatorio de tobillera electrónica, ya que los jueces entendieron que la custodia policial permanente no reemplaza el monitoreo técnico previsto por la ley.

En el fallo, Casación también desestimó el argumento vinculado a supuestas presiones mediáticas y sostuvo que la existencia de debate público no implica injerencia indebida en la decisión judicial.