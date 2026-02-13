Mantienen el corte nocturno en la Ruta 141 por daños en la calzada tras las lluvias

El pronóstico anuncia nuevas precipitaciones para el sábado por la noche, el domingo y el miércoles, lo que incrementa el nivel de alerta y obliga a sostener las medidas preventivas.

Vías alternativas

Ante la restricción, se dispusieron caminos alternativos para quienes deban circular en horario nocturno:

Para ingresar a Valle Fértil:

Ruta Nacional 40 Norte

Empalme con Ruta Nacional 150

Continuar por RN 150 hasta la zona de Vallecito / Baldes del Rosario

Desde allí tomar la Ruta Provincial 510 Norte hacia Valle Fértil

Para viajar hacia La Rioja, Córdoba o el Norte Argentino (o ingresar a San Juan desde esas provincias):

RN 150 hacia La Rioja

O vía Quines (San Luis), por RN 79 empalmando con la Ruta Nacional 20 hacia San Juan

Trabajos en ejecución

Vialidad Nacional trabaja actualmente en dos frentes simultáneos. Por un lado, avanza en un proyecto de solución definitiva, elaborado por personal técnico del organismo en coordinación con el Gobierno provincial y nacional, con el objetivo de ejecutar una intervención estructural y permanente.

En paralelo, se desarrolla la apertura de una huella o camino de servicio alternativo. Sin embargo, el suelo saturado por las lluvias impide actualmente la circulación de vehículos pesados —camiones, colectivos e incluso maquinaria vial— en determinados tramos.