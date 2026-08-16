Día del Niño: las jugueterías sanjuaninas mantuvieron un ticket promedio de $45 mil

El dirigente mercantil detalló que, tras un relevamiento presencial realizado durante el mediodía, se observó una dinámica dispar según las zonas comerciales. Mientras que las calles del microcentro sanjuanino lucieron desiertas en horas del mediodía, los paseos de compras y shoppings —como el Hiper Libertad o Patio Alvear— concentraron una importante afluencia de público que continuó realizando compras de último momento durante la tarde.

Asimismo, Rodríguez aclaró que el balance final sobre el nivel de ventas de la temporada recién se completará durante la jornada de este lunes, una vez que los comercios del rubro concluyan formalmente la atención y se consoliden los datos de facturación de todos los locales de la provincia.