El movimiento comercial por las celebraciones del Día del Niño se mantuvo activo durante la jornada del domingo en la provincia. En diálogo exclusivo con sanjuan8.com, Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, brindó las primeras estimaciones sobre el desempeño del sector e informó que el ticket promedio de compra rondó los $45 mil.
Día del Niño: las jugueterías sanjuaninas mantuvieron un ticket promedio de $45 mil
Hermes Rodríguez, confirmó a sanjuan8.com que los locales mantuvieron actividad durante este domingo, con mayor movimiento en los centros comerciales. El informe definitivo con las cifras del sector se publicará este lunes.