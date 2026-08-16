El fallecimiento de Jorge Messi sigue impactando a las diferentes figuras de nuestro país y el sábado por la noche, Mirtha Legrand decidió compartir cómo fue la última vez que habló con el padre de Lionel Messi. Todo comenzó cuando se encontraban hablando de la carta que el jugador le dedicó a su papá.
Mirtha Legrand reveló la charla que tuvo con Jorge Messi meses antes de la muerte: "Me dijo..."
Mirtha Legrand decidió contar en el programa del sábado cómo fue el último contacto que tuvo con el papá de Lionel Messi.