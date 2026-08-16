Mirtha Legrand reveló la charla que tuvo con Jorge Messi meses antes de la muerte: "Me dijo..."

"No sabíamos que estaba tan mal y tan grave", comenzó diciendo la conductora de El Trece sobre el estado de salud que estaba pasando Jorge Messi. Luego contó la anécdota que sacó una sonrisa a la mesa y que también causó emoción.

"Yo me escribo con la mamá, la señora Celia, nos hablamos por teléfono. Hace dos meses la llamé para ver cómo estaba y ella me llama a veces también. En un momento, Celia me dice: ‘Espera, Mirtha, que te va a saludar Jorge’… Y Jorge tomó el teléfono", expresó Mirtha.