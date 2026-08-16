Más de 3 mil personas coparon la Villa San Damián en los festejos del Día del Niño

El evento marcó además el desembarco del programa municipal "Rawson en Comunidad", que trasladó la atención de áreas clave del municipio al barrio. Los asistentes pudieron realizar consultas y acceder a servicios de Desarrollo Humano, Salud Comunitaria, Empleo, Deportes, Cultura y Zoonosis, entre otras dependencias.

Al respecto, el intendente Carlos Munisaga celebró la amplia convocatoria y ratificó la decisión de descentralizar la gestión: “Estamos muy felices de ver a miles de chicos y familias disfrutando juntos. Este fue solamente el comienzo; durante todo agosto vamos a seguir llegando a distintos puntos de Rawson para que más familias puedan disfrutar cerca de sus casas”, destacó el jefe comunal.