Una multitud de niños y familias acompañó el inicio de los festejos por el Día del Niño en Rawson. La Plaza de Villa San Damián fue el escenario elegido este sábado para recibir a más de 3.000 vecinos en una tarde repleta de actividades recreativas, sorteos, espectáculos en vivo y espacios de encuentro gratuitos.
Más de 3 mil personas coparon la Villa San Damián en los festejos del Día del Niño
Con juegos, shows y el clásico chocolate, la Municipalidad de Rawson dio el puntapié inicial a las celebraciones departamentales. La jornada incluyó además el despliegue del operativo territorial "Rawson en Comunidad".