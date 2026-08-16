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Más de 3 mil personas coparon la Villa San Damián en los festejos del Día del Niño

Con juegos, shows y el clásico chocolate, la Municipalidad de Rawson dio el puntapié inicial a las celebraciones departamentales. La jornada incluyó además el despliegue del operativo territorial "Rawson en Comunidad".

Una multitud de niños y familias acompañó el inicio de los festejos por el Día del Niño en Rawson. La Plaza de Villa San Damián fue el escenario elegido este sábado para recibir a más de 3.000 vecinos en una tarde repleta de actividades recreativas, sorteos, espectáculos en vivo y espacios de encuentro gratuitos.

El evento marcó además el desembarco del programa municipal "Rawson en Comunidad", que trasladó la atención de áreas clave del municipio al barrio. Los asistentes pudieron realizar consultas y acceder a servicios de Desarrollo Humano, Salud Comunitaria, Empleo, Deportes, Cultura y Zoonosis, entre otras dependencias.

Al respecto, el intendente Carlos Munisaga celebró la amplia convocatoria y ratificó la decisión de descentralizar la gestión: “Estamos muy felices de ver a miles de chicos y familias disfrutando juntos. Este fue solamente el comienzo; durante todo agosto vamos a seguir llegando a distintos puntos de Rawson para que más familias puedan disfrutar cerca de sus casas”, destacó el jefe comunal.

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El cronograma de festejos continuará a lo largo del mes, en el horario de 14:00 a 18:00, bajo el siguiente itinerario:

  • Lunes 17 de agosto: Playón del Barrio Valle Grande (solo actividades recreativas).

  • Sábado 22 de agosto: Plaza del Barrio Belgrano (con operativo municipal).

  • Domingo 23 de agosto: Predio Gaucho José Dolores, Médano de Oro (con operativo municipal).

  • Sábado 29 de agosto: Plaza de los Niños, Ba

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