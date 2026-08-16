El calzone de espinaca y queso es una preparación italiana irresistible, con una masa dorada y crocante que envuelve un relleno cremoso y lleno de sabor. Esta es una de las recetas perfectas para variar la clásica pizza y disfrutar de una comida abundante, casera y fácil de compartir.
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Así preparás un delicioso calzone de espinaca y queso en pocos pasos
Ideal para variar la clásica pizza, el calzone de espinaca y queso ofrece una masa crocante con un relleno cremoso y delicioso.