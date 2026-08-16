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Cuarto año en caída libre: advierten otra dura baja en las ventas por el Día del Niño

Desde la Cámara Argentina del Juguete advirtieron que los festejos de este año no lograrán superar los niveles de 2025. El impacto del comercio electrónico internacional, las pantallas y los tickets de bajo monto configuran un escenario crítico para el sector.

El sector juguetero atraviesa una compleja realidad en el marco de las celebraciones por el Día del Niño. Desde la Cámara Argentina del Juguete (CAJ) confirmaron que las ventas de esta temporada no superarán a las registradas en 2025, lo que consolidaría la cuarta caída anual consecutiva en la actividad del rubro.

El panorama negativo se profundiza al analizar el acumulado del año, ya que durante el primer semestre de 2026 la industria ya contabilizaba un retroceso del 10% en sus ventas. Según detalló Julián Benítez, vocero de la CAJ, el comportamiento del consumidor refleja una fuerte restricción presupuestaria: los artículos más demandados promedian los $25.000, mientras que los productos de alta gama alcanzan los $50.000 por unidad.

A pesar de las promociones bancarias y los descuentos de hasta el 40% ofrecidos para traccionar la demanda, el consumo masivo se volcó hacia opciones de menor valor, como juegos de mesa, bloques didácticos y productos sensoriales virales. Aunque las familias priorizan mantener el presente para los más chicos, la prevalencia de tickets bajos resulta insuficiente para sostener los volúmenes de facturación que requiere la cadena comercial e importadora.

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A este escenario de menor liquidez se le suma la reconfiguración de los hábitos de compra. Desde la entidad remarcaron la incertidumbre que genera el crecimiento del canal "puerta a puerta", dado que parte de los consumidores desplaza sus elecciones hacia plataformas internacionales, distorsionando los registros tradicionales del comercio minorista. En paralelo, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) mantiene la campaña #QueremosJuguetes para fomentar el juego físico frente al avance de las pantallas.

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