Cuarto año en caída libre: advierten otra dura baja en las ventas por el Día del Niño

El panorama negativo se profundiza al analizar el acumulado del año, ya que durante el primer semestre de 2026 la industria ya contabilizaba un retroceso del 10% en sus ventas. Según detalló Julián Benítez, vocero de la CAJ, el comportamiento del consumidor refleja una fuerte restricción presupuestaria: los artículos más demandados promedian los $25.000, mientras que los productos de alta gama alcanzan los $50.000 por unidad.

A pesar de las promociones bancarias y los descuentos de hasta el 40% ofrecidos para traccionar la demanda, el consumo masivo se volcó hacia opciones de menor valor, como juegos de mesa, bloques didácticos y productos sensoriales virales. Aunque las familias priorizan mantener el presente para los más chicos, la prevalencia de tickets bajos resulta insuficiente para sostener los volúmenes de facturación que requiere la cadena comercial e importadora.