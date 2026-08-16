El sector juguetero atraviesa una compleja realidad en el marco de las celebraciones por el Día del Niño. Desde la Cámara Argentina del Juguete (CAJ) confirmaron que las ventas de esta temporada no superarán a las registradas en 2025, lo que consolidaría la cuarta caída anual consecutiva en la actividad del rubro.
Cuarto año en caída libre: advierten otra dura baja en las ventas por el Día del Niño
Desde la Cámara Argentina del Juguete advirtieron que los festejos de este año no lograrán superar los niveles de 2025. El impacto del comercio electrónico internacional, las pantallas y los tickets de bajo monto configuran un escenario crítico para el sector.