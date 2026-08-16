Luck Ra no pudo contener la emoción y rompió en llanto en pleno show

"No es que me duela a mí porque yo ya sé quién soy, pero se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura", comenzó diciendo. Es que algunos usuarios en redes criticaron el aspecto físico de él y esto le dolió.

Además, agregó: "Si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes de burro de Shrek". Estas palabras las dijo en medio de lágrimas, ya que no pudo aguantar el llanto al hablar de la situación.

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Luck Ra habló sobre la separación con La Joaqui

En conversación con Ángel de Brito, Luck Ra fue tajante respecto al fin del amor: "Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor, estirando algo que yo sentía que ya no iba para mí, aunque la quería".

"Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada. Lo que más me duele es que duden que no haya querido hacerla feliz", expresó el cantante sobre la separación. Recordemos que La Joaqui confirmó que su ahora exnovio organizó un viaje para decirle que no quería estar más junto a ella.