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San Martín empató 0 a 0 en Concepción y no despega en la tabla

El Verdinegro volvió a quedar en deuda con la red, empató 0 a 0 como local y acumuló su tercer partido seguido sin conocer la victoria, un resultado que lo estanca en el puesto 15° del grupo.

San Martín cerró su segunda excursión consecutiva fuera de San Juan con una sensación agridulce. Por el desarrollo del juego, el equipo sanjuanino dejó una mejor imagen en Nueva Italia frente a Racing de Córdoba, pero su marcada falta de contundencia lo privó de traerse la victoria e igualó 0 a 0 por la Primera Nacional.

Durante los primeros 30 minutos del partido, el Verdinegro asumió el protagonismo con Nazareno Funez como referencia de área y el buen manejo de Manuel Cocca, Diego Mercado y Sebastián Jaurena. El visitante avisó temprano con dos remates desviados de Cocca y Hernán Zuliani, aunque la más clara de la etapa inicial la tuvo el local a los 32', cuando Sergio González resolvió débil a las manos del arquero tras un pase al punto penal.

En el complemento, la temática no varió demasiado. Salvo por un intento inicial de la Academia de presionar arriba, San Martín retomó el control del partido a partir de un potente disparo de Federico Murillo a los 9' que el arquero Braian Olivera logró despejar con dificultad. Con el correr de los minutos, el equipo de Schiapparelli manejó los tiempos y la pelota, pero le faltó profundidad para romper el cero.

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Sobre el cierre del encuentro, el ingreso tardío de las variantes de recambio dejó sin margen de tiempo al conjunto sanjuanino, que tuvo su última aproximación en un centro de Nicolás Iachetti que Funez no alcanzó a conectar. Con este panorama, el punto suma desde lo estadístico, pero le exige a San Martín meter un triunfo en la próxima fecha como local ante Gimnasia y Tiro de Salta para respaldar las dos unidades cosechadas fuera de casa.

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