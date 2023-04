Desde este miércoles aumenta el precio del kilo de pan

En diálogo con sanjuan8.com, el presidente de la Cámara de Panaderos, Manuel Rodríguez, confirmó que desde mañana habrá un nuevo precio del pan en la provincia, aunque aún no tienen determinado cuál será ese porcentaje de incremento y cuál será el costo final para el consumidor. Actualmente, el precio del pan es de $530 y no tienen noción de a cuánto podría llegar. “Estamos tan perdidos que no sabemos dónde estar parados. Esto es un desastre”, subrayó.