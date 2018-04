Desde Educación advirtieron que un video del famoso dibujo animado de Peppa tiene alto contenido sexual

/// Marcela V. Silva





Una serie del famoso dibujo animado de Peppa Pig fue duramente cuestionado por las autoridades del Ministerio de Educación de San Juan durante las últimas horas. Y no es para menos, entre la clásica escena del dibujo se mezclan otras que tienen alto contenido sexual e imágenes violentas.





La advertencia surgió justamente de una maestra de una escuela de Capital que escuchó que sus alumnos de primer grado jugaban a buscar a "Peppa la violadora" en el baño. Esta frase la llevó no solo a preguntarle a los chicos, sino también a buscar la serie en la reconocida página de video, lo cual terminó despertando la preocupación de la docente.

peppa la violadora.jpg





Mónica Gutiérrez, coordinadora de Gabinetes, habló con sanjuan8.com y dijo que estaban al tanto del caso, el cual permitió que se realice una reunión para que se advierta a los padres sobre esta serie. "El video no es original sino más bien es una desvirtuación y hace referencia a contenidos sexuales de un tono muy elevado que no son adecuados para los chicos. Este contenido hace que los niños repitan conductas que no entienden y se generan conflictos" dijo la funcionaria.





Gutiérrez explicó que han charlando con la escuela, pero aclaró que les interesa llegar a una masa más amplia. "En este caso se resolvió adecuadamente ya que hubo directivos y padres atentos, pero es importante que todos lo sepan" enfatizó.

Cinco medidas de seguridad para niños en Internet