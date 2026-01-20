Un nuevo accidente ferroviario sacudió a España este martes, cuando un tren de pasajeros impactó contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías en la provincia de Barcelona. El siniestro dejó al menos una persona fallecida y cerca de 20 heridos, algunos de ellos de gravedad, y volvió a encender las alarmas sobre la seguridad del sistema ferroviario.
Descarriló otro tren en España: chocó contra un muro de contención y hay 15 heridos
Un tren de pasajeros chocó contra un muro caído sobre las vías en Cataluña y dejó un muerto y al menos 20 heridos. El hecho ocurrió en una semana marcada por graves accidentes ferroviarios en España.