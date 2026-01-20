Descarriló otro tren en España: chocó contra un muro de contención y hay 15 heridos

image

La jornada estuvo marcada además por otras incidencias ferroviarias en Cataluña. En la provincia de Girona, otro tren descarriló tras impactar contra una roca en las vías, lo que provocó la pérdida de un eje del convoy. En ese caso no se registraron heridos, aunque el servicio también debió ser suspendido.

Estos episodios se producen en un contexto de máxima conmoción en España, apenas días después del trágico choque entre dos trenes de alta velocidad en el sur del país, que dejó 42 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. A raíz de esa tragedia, rigen días de luto nacional y continúa una investigación para determinar las causas del siniestro.

La sucesión de accidentes en distintos puntos del país volvió a poner el foco en el estado de la infraestructura ferroviaria, las condiciones climáticas adversas y los protocolos de seguridad. Mientras avanzan las pericias, las autoridades mantienen operativos especiales y recomiendan evitar las zonas afectadas por los incidentes.