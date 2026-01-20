"
Descarriló otro tren en España: chocó contra un muro de contención y hay 15 heridos

Un tren de pasajeros chocó contra un muro caído sobre las vías en Cataluña y dejó un muerto y al menos 20 heridos. El hecho ocurrió en una semana marcada por graves accidentes ferroviarios en España.

Un nuevo accidente ferroviario sacudió a España este martes, cuando un tren de pasajeros impactó contra un muro de contención que se desplomó sobre las vías en la provincia de Barcelona. El siniestro dejó al menos una persona fallecida y cerca de 20 heridos, algunos de ellos de gravedad, y volvió a encender las alarmas sobre la seguridad del sistema ferroviario.

El choque ocurrió en el tramo comprendido entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, en una zona afectada por intensas lluvias durante las últimas horas. La formación se encontró con el obstáculo atravesado en su recorrido, lo que derivó en el impacto y posterior descarrilamiento parcial del tren.

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo de emergencia con ambulancias, bomberos y equipos de asistencia sanitaria. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud, mientras continuaban las tareas para asegurar el área y restablecer el servicio ferroviario, que quedó interrumpido en varios tramos.

La jornada estuvo marcada además por otras incidencias ferroviarias en Cataluña. En la provincia de Girona, otro tren descarriló tras impactar contra una roca en las vías, lo que provocó la pérdida de un eje del convoy. En ese caso no se registraron heridos, aunque el servicio también debió ser suspendido.

Estos episodios se producen en un contexto de máxima conmoción en España, apenas días después del trágico choque entre dos trenes de alta velocidad en el sur del país, que dejó 42 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. A raíz de esa tragedia, rigen días de luto nacional y continúa una investigación para determinar las causas del siniestro.

La sucesión de accidentes en distintos puntos del país volvió a poner el foco en el estado de la infraestructura ferroviaria, las condiciones climáticas adversas y los protocolos de seguridad. Mientras avanzan las pericias, las autoridades mantienen operativos especiales y recomiendan evitar las zonas afectadas por los incidentes.

