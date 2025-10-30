Este jueves, la Justicia condenó a tres tíos de Emir Barboza, el nene de 7 años que fue asesinado el pasado 14 de octubre en medio de una balacera en el interior del barrio Valle Grande. Fue en el marco de las denuncias cruzadas entre los familiares del nene y de los acusados, por amenazas de muerte, pintadas y apología del crimen.
Denuncias cruzadas: condenaron a los tres tíos de Emir Barboza
Tres tíos del nene de 7 años asesinado en el barrio Valle Grande fueron condenados por amenazas, apología del crimen y daño, pero no irán presos.