Denuncias cruzadas: condenaron a los tres tíos de Emir Barboza

Se trata de Boris Lautaro Barboza, Guadalupe Luján Barboza y Agustín Barboza, familiares directos de Emir. Dos habían sido detenidos en los allanamientos en el barrio, mientras que el tercero se entregó a la Justicia.

En juicio abreviado, propuesto por el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, y acordado con la defensa, el juez Gerardo Fernández Caussi condenó a los tres imputados a 6 meses de prisión en suspenso. En el caso de Boris y Agustín Barboza, por apología del crimen y amenazas, mientras que a Guadalupe le sumaron el delito de daño, por las pintadas en las paredes.