Denuncias cruzadas: condenaron a los tres tíos de Emir Barboza

Tres tíos del nene de 7 años asesinado en el barrio Valle Grande fueron condenados por amenazas, apología del crimen y daño, pero no irán presos.

Este jueves, la Justicia condenó a tres tíos de Emir Barboza, el nene de 7 años que fue asesinado el pasado 14 de octubre en medio de una balacera en el interior del barrio Valle Grande. Fue en el marco de las denuncias cruzadas entre los familiares del nene y de los acusados, por amenazas de muerte, pintadas y apología del crimen.

Se trata de Boris Lautaro Barboza, Guadalupe Luján Barboza y Agustín Barboza, familiares directos de Emir. Dos habían sido detenidos en los allanamientos en el barrio, mientras que el tercero se entregó a la Justicia.

En juicio abreviado, propuesto por el fiscal Alejandro Mattar, de la UFI Genérica, y acordado con la defensa, el juez Gerardo Fernández Caussi condenó a los tres imputados a 6 meses de prisión en suspenso. En el caso de Boris y Agustín Barboza, por apología del crimen y amenazas, mientras que a Guadalupe le sumaron el delito de daño, por las pintadas en las paredes.

Los condenados se vieron envueltos en este proceso tras posar con armas de fuego en las redes sociales, recibir denuncias sobre amenazas a los familiares de los sospechosos del asesinato y por el daño a la casa de la familia Carrizo.

Por otro lado, la Fiscalía sigue investigando las denuncias cruzadas, en este caso a los familiares de los sospechosos. Es que en los allanamientos que realizaron el martes buscaban a más personas, que no encontraron. En este contexto, buscan a otros 5 sospechoso y la investigación sigue abierta.

