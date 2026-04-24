Imputado y detenido: cómo sigue la causa por la estafa en una estación de servicio

La fiscalía describió un mecanismo sostenido en el tiempo que consistía en retirar dinero de la recaudación diaria sin depositarlo en su totalidad, cubrir faltantes con ingresos de jornadas posteriores y sostener una contabilidad paralela que aparentaba normalidad, pero no coincidía con los registros reales. Para los investigadores, no se trató de un hecho aislado, sino de una operatoria prolongada que se valió de la confianza depositada en el imputado.

El caso comenzó a desmoronarse tras el reclamo de un empresario del transporte, quien fue notificado por una deuda que aseguró haber cancelado previamente. Ese planteo derivó en una auditoría interna que detectó inconsistencias graves, cheques sin rendir y un desorden financiero que encendió las alarmas en la empresa.

A partir de ese momento se activó la investigación judicial, que incluyó un allanamiento en el domicilio de Acosta, en Santa Lucía, donde finalmente fue detenido.

Cómo sigue la causa

Con la imputación ya formalizada, el expediente entra ahora en una etapa clave. La Justicia ordenó una serie de medidas para avanzar en la reconstrucción del presunto fraude: Se dispusieron pericias contables exhaustivas para determinar el monto real del perjuicio, que podría superar los $200 millones. Además se ordenó la inhibición de bienes del imputado, con el objetivo de garantizar un eventual resarcimiento económico a los damnificados. Como ultima medida, se analizará si existieron otros involucrados en la operatoria o si Acosta actuó de manera individual.

En paralelo, la defensa del acusado, a cargo de los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorre, comenzó a delinear su estrategia frente a una causa que podría escalar en gravedad en función de los resultados de las pericias.

Por el momento, Acosta continuará detenido mientras se desarrollan las medidas de prueba. La investigación se centra ahora en establecer con precisión la mecánica del presunto fraude y definir responsabilidades dentro de la estructura administrativa de la empresa.