Pese a que la Justicia ya dictó prisión preventiva para los siete mayores detenidos por el crimen de Emir Barboza, de 7 años, el conflicto en el barrio Valle Grande, en Rawson, está lejos de apagarse. En los últimos días, al menos cuatro denuncias cruzadas por amenazas de muerte —algunas con intimidaciones mediante armas de fuego— fueron radicadas ante la Justicia.
Denuncias cruzadas por amenazas de muerte tras el crimen de Emir Barboza
A una semana del asesinato del niño de 7 años, familiares y acusados volvieron a enfrentarse. La Justicia investiga al menos cuatro denuncias por amenazas, algunas con armas de fuego.