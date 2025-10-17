Se entregó el prófugo en el caso de Emir Barboza

El ahora detenido está vinculado al grupo de personas que participó en el violento enfrentamiento armado que terminó con la muerte de Emir Barboza, el niño de 7 años que recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba en la vereda de su casa.

Se conoció el resultado de la autopsia de Emir, el niño asesinado en Rawson

Mientras tanto, también este viernes se llevará a cabo la audiencia de formalización contra los otros seis adultos detenidos por el caso: Bazán Alan Juan, Carrizo Dante Emanuel, Santander Gonzalo José David, Carrizo Hernán Ariel, Guarardo Cristian Daniel y Carrizo Jonathan Javier. A ellos se suma un menor de edad identificado como L.B., quien permanece a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus.