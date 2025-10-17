"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Emir Barboza

Se entregó el prófugo en el caso de Emir Barboza

Se trata de un joven de 24 años que se presentó este viernes en Tribunales. Con él son 8 los detenidos por el caso ocurrido el martes en el interior del barrio Valle Grande.

Este viernes, un joven de 24 años que era buscado desde el martes por su presunta participación en la balacera ocurrida en el barrio Valle Grande que terminó con la muerte del pequeño Emir Barboza, de 7 años, se entregó voluntariamente a las autoridades, según confirmó su abogada defensora, Filomena Noriega.

La letrada explicó e el día de la tragedia su defendido entró en pánico cuando llegó la policía optó por huir. Además, destacó que el joven no tiene antecedentes penales previos.

Buscan a un hombre que estaría vinculado al crimen del nene en Rawson

Te puede interesar...

El ahora detenido está vinculado al grupo de personas que participó en el violento enfrentamiento armado que terminó con la muerte de Emir Barboza, el niño de 7 años que recibió un disparo en el pecho mientras se encontraba en la vereda de su casa.

Se conoció el resultado de la autopsia de Emir, el niño asesinado en Rawson

Mientras tanto, también este viernes se llevará a cabo la audiencia de formalización contra los otros seis adultos detenidos por el caso: Bazán Alan Juan, Carrizo Dante Emanuel, Santander Gonzalo José David, Carrizo Hernán Ariel, Guarardo Cristian Daniel y Carrizo Jonathan Javier. A ellos se suma un menor de edad identificado como L.B., quien permanece a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus.

Temas

Te puede interesar