Este viernes, un joven de 24 años que era buscado desde el martes por su presunta participación en la balacera ocurrida en el barrio Valle Grande que terminó con la muerte del pequeño Emir Barboza, de 7 años, se entregó voluntariamente a las autoridades, según confirmó su abogada defensora, Filomena Noriega.
Se entregó el prófugo en el caso de Emir Barboza
Se trata de un joven de 24 años que se presentó este viernes en Tribunales. Con él son 8 los detenidos por el caso ocurrido el martes en el interior del barrio Valle Grande.