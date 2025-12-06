Cayó una denuncia por sextorsión: luego de tres meses, desestimaron el caso

El temor de la chica disparó la intervención judicial inmediata. La fiscalía abrió una investigación preliminar por un posible caso de sextorsión, obtuvo órdenes de allanamiento y el 2 de septiembre irrumpió en la casa del joven y en la barbería donde trabaja. Secuestraron celulares, notebooks, una cámara del local y otros dispositivos. Además, se impuso una prohibición de acercamiento de 90 días mientras avanzaban las medidas.

En paralelo, Aballay se presentó de forma voluntaria junto a su abogada, María Filomena Noriega, y negó categóricamente poseer imágenes o videos íntimos de su expareja. Los equipos incautados fueron sometidos a pericias por la División Análisis y Apoyo Tecnológico, cuyo informe terminó siendo determinante: no había ningún archivo vinculado a la denunciante ni indicios de difusión en redes. El material hallado correspondía a terceros adultos sin relación con el caso.