Una denuncia por presunta sextorsión terminó desmoronándose luego de tres meses de investigación. Todo había comenzado cuando una adolescente de 17 años acudió junto a su mamá a la UFI ANIVI el 1 de septiembre, convencida de que su exnovio —un joven de apellido Aballay, de 21 años, trabajador de una barbería en Rawson y activo en TikTok— podía estar difundiendo videos sexuales que, según contó, se habían grabado durante la relación.
Cayó una denuncia por sextorsión: luego de tres meses, desestimaron el caso
Una joven acusó a su exnovio de 21 años de difundir videos íntimos, pero las pericias informáticas no hallaron nada. Tras tres meses, la fiscalía desestimó la denuncia por falta de pruebas.