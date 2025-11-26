Las colonias provinciales estatales ultiman detalles para iniciar una nueva temporada en San Juan. La edición 2026 ya tiene fecha confirmada: comenzará el 7 de enero y se desarrollará hasta el 30 del mismo mes, con una expectativa que oscila entre 23.000 y 30.000 inscriptos en los 92 predios habilitados en toda la provincia.
Definieron fecha y requisitos para las colonias de verano estatales 2026
Las colonias provinciales comenzarán el 7 de enero y se extenderán hasta el 30. Prevén entre 23 y 30 mil inscriptos en 92 predios y habrá un fuerte eje educativo.