Definieron fecha y requisitos para las colonias de verano estatales 2026

Las colonias provinciales comenzarán el 7 de enero y se extenderán hasta el 30. Prevén entre 23 y 30 mil inscriptos en 92 predios y habrá un fuerte eje educativo.

Las colonias provinciales estatales ultiman detalles para iniciar una nueva temporada en San Juan. La edición 2026 ya tiene fecha confirmada: comenzará el 7 de enero y se desarrollará hasta el 30 del mismo mes, con una expectativa que oscila entre 23.000 y 30.000 inscriptos en los 92 predios habilitados en toda la provincia.

Esta edición incorporará un fuerte enfoque educativo centrado en el cuidado del ambiente y la promoción de energías limpias. Entre las actividades previstas figuran propuestas vinculadas a energía solar, uso de paneles solares, educación ambiental, alimentaria y de salud.

Según informaron desde el organismo a cargo, ya se mantuvieron reuniones con los municipios y se entregó el material necesario para poner en marcha el proceso de inscripción. Cada comuna definirá su cronograma propio, aunque se estima que la documentación requerida estará completa entre el 6 y el 10 de diciembre.

Para la inscripción será necesario presentar fotocopia del DNI, certificado médico y una ficha con los datos del niño y de sus responsables. La participación diaria en los predios rondará entre 25 y 30 personas, incluyendo niños, monitores y asistentes. La jornada contempla desayuno y almuerzo.

Requisitos previstos según cada grupo

Personas con discapacidad

• Desde los 6 años en adelante

• Certificado Único de Discapacidad vigente

• Aptitud física

• Fotocopia de DNI del inscripto y de los adultos responsables

• Grupo sanguíneo

• DNI con domicilio en el departamento donde asistirá

Adultos mayores

• Desde los 60 años

• Certificado médico

• Fotocopia de DNI

• Grupo sanguíneo

• DNI con domicilio en el departamento correspondiente

Niños y niñas

• De 6 a 12 años

• Certificado médico

• Fotocopia de DNI del menor y de sus responsables

• Grupo sanguíneo

• DNI con domicilio en el departamento donde participará

Con estas pautas ya establecidas, la provincia avanza en la organización de una temporada que busca combinar recreación, contención y un fuerte componente educativo.

