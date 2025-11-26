Definieron fecha y requisitos para las colonias de verano estatales 2026

Esta edición incorporará un fuerte enfoque educativo centrado en el cuidado del ambiente y la promoción de energías limpias. Entre las actividades previstas figuran propuestas vinculadas a energía solar, uso de paneles solares, educación ambiental, alimentaria y de salud.

Según informaron desde el organismo a cargo, ya se mantuvieron reuniones con los municipios y se entregó el material necesario para poner en marcha el proceso de inscripción. Cada comuna definirá su cronograma propio, aunque se estima que la documentación requerida estará completa entre el 6 y el 10 de diciembre.