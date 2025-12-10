La estructura de Cultura de San Juan quedó sacudida este miércoles tras confirmarse la renuncia de Eduardo Varela Oro, quien hasta hoy se desempeñaba como secretario de Cultura dentro del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo. Su salida, que venía rumoreándose desde la última Fiesta Nacional del Sol, dejó vacante uno de los cargos estratégicos del área que conduce Guido Romero.
Cultura: renunció Eduardo Varela Oro y el Gobierno aún no define a su reemplazo
La salida de Eduardo Varela Oro sorprendió a la estructura cultural de San Juan. Su renuncia dejó vacante un cargo clave y el Ministerio aún no anunció quién ocupará el puesto.