Cultura: renunció Eduardo Varela Oro y el Gobierno aún no define a su reemplazo

La salida de Eduardo Varela Oro sorprendió a la estructura cultural de San Juan. Su renuncia dejó vacante un cargo clave y el Ministerio aún no anunció quién ocupará el puesto.

La estructura de Cultura de San Juan quedó sacudida este miércoles tras confirmarse la renuncia de Eduardo Varela Oro, quien hasta hoy se desempeñaba como secretario de Cultura dentro del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo. Su salida, que venía rumoreándose desde la última Fiesta Nacional del Sol, dejó vacante uno de los cargos estratégicos del área que conduce Guido Romero.

Varela Oro había asumido el 10 de diciembre de 2023 y su continuidad estaba envuelta en dudas desde que comenzaron a circular versiones sobre un posible alejamiento. Ese “tire y afloje” interno terminó por definirse ahora, dejando al funcionario fuera de la cartera sin que se informaran los motivos oficiales de su renuncia. Según fuentes gubernamentales, este fue el único movimiento dentro del ministerio.

El ahora exsecretario cuenta con una trayectoria amplia y reconocida en el campo artístico y comunicacional. A lo largo de su carrera trabajó como músico, productor, compositor, realizador visual, publicista, guionista, creador de contenidos y asesor de prensa. Su perfil creativo lo llevó a participar en distintos proyectos culturales de relevancia provincial.

Dentro del ámbito local, integró equipos creativos de varias ediciones de la Fiesta Nacional del Sol, donde colaboró en la composición de la música oficial. También formó parte del área artística del Mundial de Hockey 2011 y estuvo a cargo de la puesta integral de todas las ediciones de la Fiesta de Albardón. En los últimos años, estuvo al frente de una productora dedicada a la realización audiovisual y la comunicación, trabajando tanto para el sector público como privado.

Tras su renuncia, el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo confirmó que el puesto quedó vacante y que aún no fue definido el nombre de su reemplazante. En la cartera esperan avanzar en una nueva designación en los próximos días, en medio de un escenario que dejó en evidencia tensiones internas pero también la necesidad de reordenar la conducción cultural.

