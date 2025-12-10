Cultura: renunció Eduardo Varela Oro y el Gobierno aún no define a su reemplazo

Varela Oro había asumido el 10 de diciembre de 2023 y su continuidad estaba envuelta en dudas desde que comenzaron a circular versiones sobre un posible alejamiento. Ese “tire y afloje” interno terminó por definirse ahora, dejando al funcionario fuera de la cartera sin que se informaran los motivos oficiales de su renuncia. Según fuentes gubernamentales, este fue el único movimiento dentro del ministerio.

image

El ahora exsecretario cuenta con una trayectoria amplia y reconocida en el campo artístico y comunicacional. A lo largo de su carrera trabajó como músico, productor, compositor, realizador visual, publicista, guionista, creador de contenidos y asesor de prensa. Su perfil creativo lo llevó a participar en distintos proyectos culturales de relevancia provincial.