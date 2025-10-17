"
Crimen de Emir: los imputados quedarán en prisión preventiva en el Penal

La jueza dictó la prisión preventiva para los 6 imputados por el homicidio de Emir Barboza (8). El sujeto que se entregó en las últimas horas, se sentará frente a la magistrada el próximo lunes.

Tras una extensa audiencia en Tribunales, este viernes la jueza de Garantías Mabel Moya resolvió que los sospechosos por el crimen de Emir Barboza, el nene de 8 años que murió tras recibir un disparo en el pecho en medio de una gresca vecinal en el barrio Valle Grande, permanezcan presos.

En la audiencia se formalizó la investigación penal preparatoria (IPP) contra los 6 sospechosos: Alan Iván Bazán; Dante Emanuel Carrizo; Hernán Ariel Carrizo; Jonathan Javier Carrizo Flores; Cristian Daniel Guajardo Carrizo; y Gonzalo José Santander. Todos fueron imputados por el mismo delito, homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego.

El Ministerio Público Fiscal, integrado por el fiscal coordinador Iván Grassi, el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, solicitó 2 años de prisión preventiva para los implicados en el asesinato del nene. Con este pedido, la audiencia pasó a un cuarto intermedio.

Al volver a la sala, la jueza resolvió una medida menor a la solicitada por la Fiscalía de Delitos Especiales, y determinó que los imputados quedarán durante 6 meses en prisión preventiva en el Penal de Chimbas, mientras que la IPP tendrá un plazo de 1 año.

En tanto que Gabriel Jesús Orostizaga, el sujeto que estaba prófugo y se entregó esta mañana, permanecerá detenido durante el fin de semana. El próximo lunes será la audiencia de formalización de la IPP y control de detención, donde será imputado por el mismo delito que los otros 6 sospechoso y, se espera, que se resuelva la prisión preventiva durante el mismo plazo.

De forma paralela, la Justicia de Menores, en este caso la jueza María Julia Camus, interviene en la investigación del menor de 17 años que también es sospechoso en esta causa.

