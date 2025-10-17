Tras una extensa audiencia en Tribunales, este viernes la jueza de Garantías Mabel Moya resolvió que los sospechosos por el crimen de Emir Barboza, el nene de 8 años que murió tras recibir un disparo en el pecho en medio de una gresca vecinal en el barrio Valle Grande, permanezcan presos.
Crimen de Emir: los imputados quedarán en prisión preventiva en el Penal
La jueza dictó la prisión preventiva para los 6 imputados por el homicidio de Emir Barboza (8). El sujeto que se entregó en las últimas horas, se sentará frente a la magistrada el próximo lunes.