Crimen de Emir: los imputados quedarán en prisión preventiva en el Penal

Al volver a la sala, la jueza resolvió una medida menor a la solicitada por la Fiscalía de Delitos Especiales, y determinó que los imputados quedarán durante 6 meses en prisión preventiva en el Penal de Chimbas, mientras que la IPP tendrá un plazo de 1 año.

En tanto que Gabriel Jesús Orostizaga, el sujeto que estaba prófugo y se entregó esta mañana, permanecerá detenido durante el fin de semana. El próximo lunes será la audiencia de formalización de la IPP y control de detención, donde será imputado por el mismo delito que los otros 6 sospechoso y, se espera, que se resuelva la prisión preventiva durante el mismo plazo.

De forma paralela, la Justicia de Menores, en este caso la jueza María Julia Camus, interviene en la investigación del menor de 17 años que también es sospechoso en esta causa.