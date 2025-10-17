Ladero de Hugo Chávez detalló cómo Venezuela habría financiado a los Kirchner

Fondos del chavismo para líderes regionales

Según documentos presentados por Carvajal y difundidos por The Objective, el régimen de Hugo Chávez utilizó a PDVSA, la petrolera estatal, para canalizar recursos hacia movimientos políticos alineados con el “socialismo del siglo XXI”. Entre los beneficiarios mencionados se encuentran:

Argentina: Néstor y Cristina Kirchner

Brasil: Lula da Silva

Bolivia: Evo Morales

Paraguay: Fernando Lugo

Perú: Ollanta Humala

Honduras: Manuel Zelaya

Colombia: Gustavo Petro

Europa: Podemos (España) y Movimiento Cinco Estrellas (Italia)

“El Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años”, declaró Carvajal, asegurando que parte de los fondos provenía de operaciones de narcotráfico controladas por oficiales militares con el aval del alto mando chavista.

La ruta del dinero

Carvajal detalló que los recursos se trasladaban mediante valijas diplomáticas o transferencias encubiertas gestionadas por funcionarios del Ministerio del Interior y la Cancillería venezolana. Mencionó, por ejemplo, pagos por 3,5 millones de euros al Movimiento Cinco Estrellas, supervisados por Tareck El Aissami bajo la aprobación de Nicolás Maduro cuando era canciller.

El mismo mecanismo habría servido para financiar a Podemos en España y a los Kirchner en Argentina, fortaleciendo una red política alineada con la expansión del chavismo en América Latina y Europa.

Cooperación y beneficios judiciales

Fuentes cercanas al caso aseguran que Carvajal ha intensificado su colaboración con la DEA, aportando documentación inédita sobre la estructura financiera del chavismo y su red de aliados internacionales.

El exmilitar, detenido en Madrid en 2021 tras permanecer prófugo, busca que su cooperación se traduzca en una condena reducida, estimada en unos veinte años, aunque podría cumplir menos tiempo si se confirma la relevancia de su testimonio.

El proceso judicial en Nueva York mantiene en vilo a gobiernos y exmandatarios de la región, ya que la información que aporte Carvajal podría confirmar vínculos económicos entre el chavismo, el narcotráfico y el financiamiento de proyectos políticos que marcaron el mapa del socialismo del siglo XXI.