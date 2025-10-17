Educación emitió un comunicado sobre el caso del alumno con un arma

En el documento, la cartera educativa informó que se activaron los protocolos correspondientes, tal como lo establece el marco de actuación ante hechos que afectan la convivencia escolar. En este sentido, se encuentran trabajando autoridades ministeriales, la dirección de área, el equipo supervisivo y gabinetes interdisciplinarios, con el objetivo de garantizar el bienestar de todos los estudiantes y de la comunidad educativa en general.

“El Ministerio de Educación debe atender a todos los involucrados en las situaciones que se presentan en las escuelas de la provincia y lo hace con rigurosos protocolos que contemplan acciones pedagógicas, preventivas y de contención”, señala el comunicado, aclarando además que todas las intervenciones se realizan en base a acuerdos de convivencia preestablecidos y dentro de un marco jurídico, evitando la difusión de detalles por tratarse de menores de edad.