Luego de que se conociera públicamente que un alumno de 6.º año del Colegio Secundario María Auxiliadora habría ingresado al establecimiento portando un arma de aire comprimido, el Ministerio de Educación de San Juan emitió un comunicado oficial en el que confirmó su intervención y detalló las acciones que se están llevando a cabo.
Educación emitió un comunicado sobre el caso del alumno con un arma
