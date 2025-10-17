"
Educación emitió un comunicado sobre el caso del alumno con un arma

El Ministerio de Educación de San Juan emitió un comunicado oficial en el que confirmó su intervención y detalló las acciones que se están llevando a cabo.

Luego de que se conociera públicamente que un alumno de 6.º año del Colegio Secundario María Auxiliadora habría ingresado al establecimiento portando un arma de aire comprimido, el Ministerio de Educación de San Juan emitió un comunicado oficial en el que confirmó su intervención y detalló las acciones que se están llevando a cabo.

En el documento, la cartera educativa informó que se activaron los protocolos correspondientes, tal como lo establece el marco de actuación ante hechos que afectan la convivencia escolar. En este sentido, se encuentran trabajando autoridades ministeriales, la dirección de área, el equipo supervisivo y gabinetes interdisciplinarios, con el objetivo de garantizar el bienestar de todos los estudiantes y de la comunidad educativa en general.

“El Ministerio de Educación debe atender a todos los involucrados en las situaciones que se presentan en las escuelas de la provincia y lo hace con rigurosos protocolos que contemplan acciones pedagógicas, preventivas y de contención”, señala el comunicado, aclarando además que todas las intervenciones se realizan en base a acuerdos de convivencia preestablecidos y dentro de un marco jurídico, evitando la difusión de detalles por tratarse de menores de edad.

Desde la institución también se hizo hincapié en la importancia de fortalecer en las aulas la formación en el buen trato y los límites, en complemento con el rol fundamental de las familias en ese proceso formativo.

Finalmente, el Ministerio llamó a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad y a evitar la estigmatización de los menores involucrados, remarcando la necesidad de un tratamiento cauteloso y respetuoso de la información en casos tan sensibles.

Preocupación en un colegio por un alumno que habría llevado un arma

Cabe recordar que la comunidad de padres y madres del colegio ya había manifestado su preocupación mediante una carta formal enviada a las autoridades escolares, solicitando medidas concretas para preservar la seguridad emocional y física de los estudiantes.

