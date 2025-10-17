"
Crimen en Chimbas: un hombre fue asesinado a balazos por un motociclista

Un hombre murió tras recibir disparos en Villa San Patricio, Chimbas. La Policía investiga si se trató de un ajuste de cuentas o un crimen por encargo, y busca intensamente al agresor.

Pasadas las 20 horas de este viernes, un violento crimen conmocionó al barrio Villa San Patricio, en Chimbas. Un hombre de 26 años, identificado como Matías Díaz, conocido por el apodo de “El Col”, fue asesinado a balazos en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Formosa, entre América y Colón.

De acuerdo con fuentes policiales, el ataque ocurrió alrededor de las 20:30, cuando Díaz se encontraba en la vía pública y un motociclista se detuvo frente a él para dispararle al menos dos veces. Los impactos resultaron fatales y la víctima murió de manera instantánea. El agresor escapó en la moto y aún no ha sido localizado.

La escena del crimen, ubicada a pocos metros de un club barrial, fue rápidamente acordonada por personal de la Comisaría 26ª, el GAM y el grupo GERAS, bajo las directivas de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi. En el lugar trabajan peritos y efectivos que analizan cámaras de seguridad y toman testimonios a vecinos y familiares.

Fuentes judiciales informaron que Díaz tenía antecedentes penales y residía en la villa San Francisco. Si bien todavía no se estableció el motivo del ataque, los investigadores manejan dos hipótesis principales: un posible ajuste de cuentas o un crimen por encargo.

El operativo policial continúa con la búsqueda activa del motociclista y la recolección de pruebas que permitan esclarecer el móvil del homicidio.

