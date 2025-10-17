Pasadas las 20 horas de este viernes, un violento crimen conmocionó al barrio Villa San Patricio, en Chimbas. Un hombre de 26 años, identificado como Matías Díaz, conocido por el apodo de “El Col”, fue asesinado a balazos en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Formosa, entre América y Colón.
Crimen en Chimbas: un hombre fue asesinado a balazos por un motociclista
Un hombre murió tras recibir disparos en Villa San Patricio, Chimbas. La Policía investiga si se trató de un ajuste de cuentas o un crimen por encargo, y busca intensamente al agresor.