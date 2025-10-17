La joven víctima del trágico incendio en 25 de Mayo fue trasladada a Mendoza

Como consecuencia del incendio, la hija mayor, de 7 años, perdió la vida en la puerta de la vivienda. Danisa y su bebé de un año lograron sobrevivir; el pequeño sufrió intoxicación por inhalación de humo, aunque fue dado de alta días después y se encuentra fuera de peligro.

El trágico hecho conmocionó a la comunidad de 25 de Mayo. De acuerdo con los primeros testimonios, la niña habría sido quien advirtió a su madre del fuego, un acto que permitió salvar a su familia pero no alcanzó para rescatarla.

Antes del siniestro, Aveiro —oriunda de Mendoza— tenía previsto viajar junto a sus hijos para reunirse con su familia, luego de que su pareja quedara detenida por una causa vinculada a drogas. Ahora, su recuperación continuará en su provincia natal, donde permanecerá bajo observación médica en las próximas semanas.