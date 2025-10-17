A casi un mes del trágico incendio que destruyó su vivienda en La Chimbera, departamento 25 de Mayo, Danisa Aveiro, de 24 años, fue trasladada a Mendoza para continuar con su tratamiento médico. La joven madre permanecía internada en la terapia intensiva del Hospital Marcial Quiroga, debido a las graves quemaduras que afectaron cerca del 40% de su cuerpo.
La joven víctima del trágico incendio en 25 de Mayo fue trasladada a Mendoza
