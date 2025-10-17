"
La joven víctima del trágico incendio en 25 de Mayo fue trasladada a Mendoza

A casi un mes del incendio que destruyó su casa en La Chimbera y se cobró la vida de su hija de 7 años, Danisa Aveiro fue trasladada al Hospital Lagomaggiore de Mendoza para continuar su recuperación.

A casi un mes del trágico incendio que destruyó su vivienda en La Chimbera, departamento 25 de Mayo, Danisa Aveiro, de 24 años, fue trasladada a Mendoza para continuar con su tratamiento médico. La joven madre permanecía internada en la terapia intensiva del Hospital Marcial Quiroga, debido a las graves quemaduras que afectaron cerca del 40% de su cuerpo.

Fuentes médicas confirmaron que Aveiro continuará su recuperación y el seguimiento especializado en el Hospital Lagomaggiore de Mendoza, donde recibirá atención de alta complejidad. La derivación forma parte del proceso de estabilización y rehabilitación que demanda su cuadro clínico.

El siniestro ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del martes 23 de septiembre, en la intersección de Ruperto Martínez y Calle 25, en la localidad de La Chimbera. Según las primeras investigaciones, el fuego se habría originado por una vela que la familia utilizaba para alumbrarse, la cual provocó un rápido avance de las llamas que impidió que todos los ocupantes lograran escapar a tiempo.

Como consecuencia del incendio, la hija mayor, de 7 años, perdió la vida en la puerta de la vivienda. Danisa y su bebé de un año lograron sobrevivir; el pequeño sufrió intoxicación por inhalación de humo, aunque fue dado de alta días después y se encuentra fuera de peligro.

El trágico hecho conmocionó a la comunidad de 25 de Mayo. De acuerdo con los primeros testimonios, la niña habría sido quien advirtió a su madre del fuego, un acto que permitió salvar a su familia pero no alcanzó para rescatarla.

Antes del siniestro, Aveiro —oriunda de Mendoza— tenía previsto viajar junto a sus hijos para reunirse con su familia, luego de que su pareja quedara detenida por una causa vinculada a drogas. Ahora, su recuperación continuará en su provincia natal, donde permanecerá bajo observación médica en las próximas semanas.

