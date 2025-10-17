Por primera vez, un relevamiento nacional dejó al descubierto la fuerte conexión entre la política y la Justicia provincial. En San Juan, ninguno de los cinco miembros de la Corte de Justicia presentó su declaración jurada patrimonial, según un informe publicado por Chequeado y realizado por Ruido y Connectas entre abril y mayo de 2025. La provincia se encuentra entre las 13 cuyos máximos tribunales no respondieron al pedido de acceso público a la información.
San Juan bajo la lupa: la Corte provincial, sin transparencia patrimonial
Los cinco jueces de la Corte de Justicia de San Juan no difundieron sus declaraciones juradas. Todos tienen vínculos previos con el poder Ejecutivo y fueron designados durante gobiernos peronistas.