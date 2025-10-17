San Juan bajo la lupa: la Corte provincial, sin transparencia patrimonial

El relevamiento mostró que, de 138 jueces analizados, 88 tenían vínculos previos con gobiernos locales: cargos ejecutivos, legislativos, fiscales de Estado o funciones partidarias. Además, 76 fueron designados en Cortes bajo gobiernos del mismo signo político que su vínculo anterior. Esta realidad plantea cuestionamientos sobre la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental de la Constitución Nacional y de las cartas magnas provinciales.

San Juan, junto a La Rioja y San Luis, encabeza un ranking nacional donde todas las bancas de sus Cortes Supremas están ocupadas por jueces con nexos previos con el poder político, dejando en evidencia un patrón de nombramientos vinculados al peronismo.

El informe subraya que, aunque la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales está normada por leyes de ética pública y constituciones provinciales, la mayoría de los jueces opta por cumplirla de manera cerrada, inaccesible para la ciudadanía, limitando así el control social y la prevención de posibles delitos de corrupción o enriquecimiento ilícito.