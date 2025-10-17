Caso Emir Barboza: el fiscal reveló que hay un video del momento del disparo

Más armas y más testigos

Aunque hasta el momento solo se secuestró un arma calibre 22, en la escena se encontraron vainas servidas de 9 mm, por lo que los investigadores no descartan la participación de más de un arma de fuego.

Este viernes, Gabriel Orostigoza, señalado por testigos como quien disparaba desde el techo de la vivienda de los Carrizo, se entregó voluntariamente a la Justicia. El fiscal advirtió que al haber estado prófugo, es posible que haya limpiado cualquier evidencia que lo vincule directamente con el hecho.

La convocatoria de testigos es otro de los puntos sensibles de la investigación. Muchas familias tienen temor a sufrir represalias, lo que ha dificultado el trabajo del Ministerio Público. No obstante, la familia Barboza se comprometió a colaborar y convocar a quienes estuvieron presentes.

Calificación provisoria y penas posibles

“El caso es complejo y la calificación es provisoria. Hoy consideramos que hubo un grupo que comenzó a disparar hacia otro grupo donde se encontraba el niño que murió. Si se determina que no todos portaban armas, se ajustará la calificación y quienes no tengan responsabilidad quedarán excluidos”, explicó Grassi.

De confirmarse la imputación actual, los acusados podrían enfrentar penas de entre 10 y 30 años de prisión efectiva. La investigación continuará con peritajes clave, análisis del video y la toma de más testimonios.