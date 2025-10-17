"
Caso Emir Barboza: el fiscal reveló que hay un video del momento del disparo

El fiscal Iván Grassi confirmó que existe un video donde se ve el momento en que Emir Barboza, de 7 años, recibe el disparo mortal en el barrio Valle Grande. Se analizan más armas y nuevos testigos.

Este viernes, en la Sala 9 de los Tribunales, se llevó a cabo una audiencia central en la causa que investiga el asesinato de Emir Barboza, el niño de 7 años que murió tras recibir un disparo en el pecho en el Barrio Valle Grande. La audiencia de formalización y control de detención fue encabezada por el fiscal coordinador Iván Grassi, quien brindó un pormenorizado relato de la investigación en curso.

El funcionario judicial confirmó ante la prensa que hay un video clave que muestra el momento en que Emir recibe el disparo mortal. Aunque las imágenes no permiten ver con nitidez los rostros de quienes dispararon, se observa cómo la familia Barboza se detiene frente a la vivienda conocida como “Casa 1”, perteneciente a la familia Carrizo. En ese instante comienzan a recibir los disparos, sin haber mostrado armas ni agredido previamente. Emir, que estaba en una esquina, intenta regresar a su casa pero cae herido a pocos metros.

El fiscal explicó que la grabación fue aportada por vecinos y que, por razones legales y de seguridad, no se revelará su origen exacto. El material será remitido al Complejo Científico Forense para su análisis técnico, con el objetivo de mejorar la calidad de imagen y obtener detalles que podrían ser determinantes para identificar a los autores. “Si es necesario, lo enviaremos a otra provincia porque ese video muestra el momento en que Emir recibe el disparo”, señaló Grassi.

Más armas y más testigos

Aunque hasta el momento solo se secuestró un arma calibre 22, en la escena se encontraron vainas servidas de 9 mm, por lo que los investigadores no descartan la participación de más de un arma de fuego.

Este viernes, Gabriel Orostigoza, señalado por testigos como quien disparaba desde el techo de la vivienda de los Carrizo, se entregó voluntariamente a la Justicia. El fiscal advirtió que al haber estado prófugo, es posible que haya limpiado cualquier evidencia que lo vincule directamente con el hecho.

La convocatoria de testigos es otro de los puntos sensibles de la investigación. Muchas familias tienen temor a sufrir represalias, lo que ha dificultado el trabajo del Ministerio Público. No obstante, la familia Barboza se comprometió a colaborar y convocar a quienes estuvieron presentes.

Calificación provisoria y penas posibles

“El caso es complejo y la calificación es provisoria. Hoy consideramos que hubo un grupo que comenzó a disparar hacia otro grupo donde se encontraba el niño que murió. Si se determina que no todos portaban armas, se ajustará la calificación y quienes no tengan responsabilidad quedarán excluidos”, explicó Grassi.

De confirmarse la imputación actual, los acusados podrían enfrentar penas de entre 10 y 30 años de prisión efectiva. La investigación continuará con peritajes clave, análisis del video y la toma de más testimonios.

