Crimen en Capital: "A simple vista se ve que el joven tendría algún problema"

En diálogo con Canal 8, el fiscal Iván Grassi manifestó que esta situación del menor “era una posibilidad, porque a simple vista de advertiría que el joven podría tener alguna especie de problema”. Sumado a esto, el coordinador de la UFI Delitos Especiales subrayó que “era una de las hipótesis que barajábamos desde el momento de la comisión, porque en la filmación se veía un hecho bastante extraño, no le roba a la señora y no había vínculo entre ellos. Además, en la huida, este joven agitaba los brazos o daba saltos como quien no se encuentra ubicado en tiempo y espacio”.