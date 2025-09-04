"
Convocan a ONGs a participar de la Fiesta Nacional del Sol

El Ministerio de Gobierno invita a las ONGs locales a participar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, "San Juan, mi tierra querida".

Con el objetivo de fortalecer los lazos de solidaridad y promover el bienestar dentro de nuestra comunidad, el Ministerio de Gobierno informa que ya está abierta la convocatoria para que las ONG de San Juan formen parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.

Las instituciones interesadas podrán inscribirse a través del siguiente enlace, seleccionando la opción INSTITUCIONES/ONG.

La fecha límite para completar el registro será hasta el 10 de septiembre.

Con esta iniciativa se busca visibilizar el impacto positivo de las organizaciones en la sociedad, generar espacios de encuentro e intercambio y fomentar una cultura de participación solidaria y responsable que refleje los valores de la comunidad sanjuanina.

