Con el objetivo de fortalecer los lazos de solidaridad y promover el bienestar dentro de nuestra comunidad, el Ministerio de Gobierno informa que ya está abierta la convocatoria para que las ONG de San Juan formen parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Convocan a ONGs a participar de la Fiesta Nacional del Sol
El Ministerio de Gobierno invita a las ONGs locales a participar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, "San Juan, mi tierra querida".