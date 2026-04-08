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Convocan a empresas interesadas en agruparse para exportar

Esta iniciativa permite que las empresas puedan ampliar su oferta, lograr una inserción en los mercados internacionales y mejorar la competitividad.

Desde la Dirección de Comercio Exterior se informa que está abierta la convocatoria al Programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo, dirigido a empresas interesadas en agruparse para vender al mundo y mejorar la competitividad externa. Tiene 27 años de trayectoria y en este tiempo ha vinculado a más de 2000 empresas y ha formado 300 grupos exportadores.

Los grupos de empresas que se sumen podrán acceder a los siguientes beneficios: mayor poder de comercialización y negociación en el mercado internacional; reducción de gastos logísticos y administrativos (se comparte el gasto de promoción); mayor visibilidad para obtener apoyo institucional; experiencias compartidas y aceleración de la curva de aprendizaje (facilita el desarrollo de nuevos clientes) y mayor poder de compra conjunta y reducción de los costos de insumos y servicios en el mercado interno.

A lo largo de 12 meses, cada grupo trabajará con un gerente profesional en comercio exterior encargado de desarrollar y ejecutar, acorde a un calendario de actividades preestablecido, un plan de promoción internacional.

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Entre los requisitos para sumarse al Programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo, se solicita que sean al menos cinco las empresas por grupo, las cuales deben tener un mismo canal de ventas en el exterior y operar en destinos similares. Además, es fundamental que la oferta exportable esté integrada por productos iguales o que se complementen entre sí, siempre dentro de un mismo rubro. Las empresas que conforman el grupo serán las responsables de seleccionar al gerente que lidere al grupo exportador, siempre y cuando cumpla con los requisitos solicitados del programa. De no concretarse la firma del contrato de conformación por parte del gerente y/o las empresas participantes en un plazo de 45 días, se le brindará la oportunidad a otro grupo interesado.

Las empresas deberán postularse de manera grupal, en caso de no contar con un gerente, desde el programa se les ofrecerá una terna y la decisión final siempre será del grupo. Se evaluarán las postulaciones y aquellos grupos que queden seleccionados serán invitados a una reunión evaluativa presencial o virtual a fin de profundizar el potencial del grupo exportador. Luego de esta instancia se definirán los ingresantes.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace.

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