Convocan a empresas interesadas en agruparse para exportar

Entre los requisitos para sumarse al Programa de Gerenciamiento Exportador Asociativo, se solicita que sean al menos cinco las empresas por grupo, las cuales deben tener un mismo canal de ventas en el exterior y operar en destinos similares. Además, es fundamental que la oferta exportable esté integrada por productos iguales o que se complementen entre sí, siempre dentro de un mismo rubro. Las empresas que conforman el grupo serán las responsables de seleccionar al gerente que lidere al grupo exportador, siempre y cuando cumpla con los requisitos solicitados del programa. De no concretarse la firma del contrato de conformación por parte del gerente y/o las empresas participantes en un plazo de 45 días, se le brindará la oportunidad a otro grupo interesado.

Las empresas deberán postularse de manera grupal, en caso de no contar con un gerente, desde el programa se les ofrecerá una terna y la decisión final siempre será del grupo. Se evaluarán las postulaciones y aquellos grupos que queden seleccionados serán invitados a una reunión evaluativa presencial o virtual a fin de profundizar el potencial del grupo exportador. Luego de esta instancia se definirán los ingresantes.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace.