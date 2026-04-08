Cannabis medicinal: crece la demanda y avanza su distribución en la provincia

Pero el salto importante está en la logística. CANME ya cerró un acuerdo con la droguería CoFarmen, la principal distribuidora de la provincia. Esto permitirá que el producto llegue a lugares donde hoy no tiene presencia directa.

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El objetivo es claro: alcanzar departamentos como Jáchal, Iglesia, Valle Fértil y Calingasta, además de otros como Caucete, San Martín, Angaco y Sarmiento. Hasta ahora, la venta directa del laboratorio a farmacias limitaba esa expansión. Con la intervención de una droguería, la distribución puede volverse verdaderamente provincial.

Cómo es el producto y cuánto cuesta

El medicamento es un aceite de cannabidiol (CBD) al 10%, presentado en frascos goteros de 10 ml, con base de aceite de sésamo. No contiene THC, el componente psicoactivo del cannabis, por lo que no genera efectos de ese tipo.

Cuenta con aprobación del Ministerio de Salud (resolución 497/25), se produce bajo normas de calidad y trazabilidad, y tiene un precio fijado de $24.200. Su venta está estrictamente regulada: solo puede adquirirse con prescripción médica o veterinaria.

Actualmente, el aceite de cannabis de CANME puede conseguirse en distintas farmacias del Gran San Juan. Entre los puntos de venta habilitados figuran Farmacia Cuyo (tanto en su casa central como en la sucursal del Patio Libertad), Farmacia Matías en Capital, Farmacia Salta en Concepción, Farmacia San Martín de Porres y Farmacia Villa Krause en Rawson, además de Farmacia Génesis, recientemente incorporada. A su vez, se encuentran avanzadas las gestiones para sumar nuevos puntos de expendio, como Farmacia Echegaray y establecimientos en Santa Lucía, ampliando progresivamente la red de acceso dentro del área metropolitana.

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Para qué se utiliza

Según explicaron desde CANME, el CBD tiene múltiples aplicaciones terapéuticas. Entre las principales:

Epilepsias refractarias

Dolor crónico (especialmente en pacientes oncológicos)

Ansiedad e insomnio

Trastornos del neurodesarrollo

Espasticidad muscular

Sus efectos más destacados son anticonvulsivantes, analgésicos, ansiolíticos y antiinflamatorios.

Lo que viene: cobertura, hospitales y nuevos productos

En paralelo a la expansión territorial, la empresa avanza en otras gestiones clave. Una de ellas es la incorporación del aceite al vademécum de la Obra Social Provincia, lo que permitiría acceder con cobertura.

También se iniciaron trámites para que esté disponible en hospitales públicos como el Rawson y el Marcial Quiroga, apuntando a pacientes sin obra social.

Además, CANME proyecta lanzar una presentación más grande (30 ml) y avanzar hacia productos “full spectrum”, que incluirán otros cannabinoides y podrían ampliar el uso a enfermedades como Parkinson, Alzheimer o esclerosis múltiple.

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La empresa estatal fue creada en 2019 y atravesó distintos obstáculos hasta llegar a esta etapa. Hoy, con producción local y primeras ventas en marcha, el desafío es consolidar un modelo sustentable y ampliar el acceso. “Estamos trabajando para que la empresa sea autosustentable y consolidar un modelo farmacéutico ético”, señaló Campos.

Mientras tanto, el aceite de cannabis empieza a ganar lugar en el sistema de salud sanjuanino. Lo que comenzó en algunas farmacias del Gran San Juan ahora apunta a extenderse a toda la provincia, en un proceso que combina demanda creciente, desarrollo local y un cambio cultural en marcha.