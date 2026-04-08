Sin quórum de Andino y Chica, Diputados debate la Ley de Glaciares

Con 129 diputados sentados en sus bancas, se puso en marcha la sesión en la que el oficialismo y aliados buscan sancionar la reforma a la ley de Glaciares. Se trata de la iniciativa que ya cuenta con la aprobación del Senado y que le da la potestad a las provincias para definir las zonas periglaciares. El acompañamiento del PRO, la UCR y de fuerzas provinciales, en su mayoría provenientes de zonas mineras, fueron decisivas para la puesta en marcha del debate.