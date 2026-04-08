Un hombre apuñaló a su pareja en el auto, su hija se tiró para escapar y él se suicidó

El hombre condujo hasta Sarandí bajo amenazas y le exigió el teléfono a la mujer. Ante la negativa, la atacó con un cuchillo, provocándole heridas en el cuello y la espalda. En medio del episodio, la hija de la víctima intentó intervenir y, en un intento por escapar, se arrojó del vehículo en movimiento, sufriendo lesiones.

Las dos fueron asistidas por el SAME y trasladadas a la guardia del Hospital Perón de Avellaneda, donde permanecieron bajo atención médica.

Fuga, hallazgo y la causa judicial

Tras el ataque, el agresor escapó en el mismo vehículo. Horas después, la Policía fue alertada sobre la presencia de un hombre muerto en el kilómetro 5 del Acceso Sudeste.

Según se informó, se arrojó desde un puente y murió en el acto, dejando el auto en las inmediaciones. Luego fue identificado como el autor del ataque.

La UFI N°2 de Avellaneda-Lanús interviene en la causa, que fue caratulada como tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegítima de la libertad. Personal policial trabaja en el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido y confirmar la mecánica completa del hecho.