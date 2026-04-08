Trump bajó el tono, pero Irán cerró Ormuz y escala la crisis

El Estrecho de Ormuz concentra entre el 20% y el 30% del petróleo que se comercializa a nivel mundial. Por allí circulan cerca de 13 millones de barriles diarios, lo que lo convierte en un punto neurálgico para el abastecimiento energético de Asia, Europa y América.

El cierre fue contundente. Desde Teherán advirtieron que ningún buque tiene permitido el paso y lanzaron amenazas directas: cualquier embarcación que intente cruzar podría ser atacada.

La consecuencia fue inmediata: cientos de barcos quedaron detenidos y las principales compañías navieras suspendieron operaciones ante el riesgo militar. Analistas estiman que un bloqueo total podría retirar del mercado entre 8 y 10 millones de barriles diarios, generando un shock de oferta sin precedentes.

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En este escenario, Donald Trump intentó relativizar la escalada. Definió los bombardeos recientes como una “escaramuza” y aseguró que no forman parte central del conflicto, pese a haber estado al tanto de la ofensiva israelí.

Sin embargo, el mensaje político va en otra dirección: respaldó las acciones militares y dejó en claro que sectores como Hezbollah quedaron fuera de cualquier acuerdo de tregua.

Esa postura expone la fragilidad del actual cese de hostilidades. Mientras se habla de negociación, las operaciones en el terreno continúan, lo que alimenta la percepción de una paz transitoria, sostenida más por conveniencia que por consenso real.

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El mercado ya refleja esa incertidumbre. El alza del petróleo responde, en parte, a la especulación financiera ante un posible agravamiento del conflicto, pero también a un riesgo concreto: la interrupción prolongada del flujo energético global.

Incluso con rutas alternativas, la capacidad de reemplazo es limitada. Un cierre extendido obligaría a desviar embarques rodeando África, lo que implicaría mayores costos, demoras logísticas y presión inflacionaria a escala global.

En ese contexto, la tregua aparece como un elemento cada vez más débil. La combinación de represalias, bloqueos estratégicos y discursos cruzados configura un escenario donde la estabilidad es, por ahora, apenas momentánea.