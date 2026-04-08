Agua, geopolítica y nueva tecnología: ¿Para qué sirve la misión Artemis II?

Pero la pregunta central sigue siendo: ¿para qué sirve?

Bornancini lo explica en términos claros: se trata de validar tecnología completamente nueva. “No podemos viajar con la tecnología de 1969. Todo debe probarse en el espacio, porque no hay condiciones similares en la Tierra”, señaló.

Velocidades extremas —de hasta 40.000 kilómetros por hora—, radiación, presión y resistencia estructural son algunos de los factores que se evalúan antes de avanzar hacia el siguiente paso: el alunizaje.

Según el cronograma actual, las misiones posteriores apuntan a concretar ese hito hacia 2028 y, poco después, establecer una presencia regular en la superficie lunar.

Detrás de esta nueva carrera espacial aparece un factor clave: la geopolítica. Así como durante la Guerra Fría Estados Unidos y la Unión Soviética competían por el dominio del espacio, hoy el escenario se redefine con el avance de China y otras potencias.

El punto estratégico es el polo sur de la Luna.

Allí se detectaron reservas de agua en estado sólido, un recurso fundamental para futuras misiones. Además, existen zonas conocidas como “picos de luz eterna”, donde la radiación solar es constante y permitiría generar energía de forma continua. “Ese lugar reúne condiciones ideales para instalar una base”, explicó Bornancini.

La presencia de agua, sumada a minerales valiosos, abre la puerta a un nuevo paradigma: la Luna como plataforma de exploración profunda y eventual punto de partida hacia otros destinos del sistema solar.

Lejos de ser una aventura aislada, Artemis II forma parte de un plan a largo plazo que combina ciencia, tecnología y estrategia internacional. En un mundo atravesado por conflictos en la Tierra, la carrera por el espacio vuelve a encenderse. Y esta vez, no se trata solo de llegar, sino de quedarse.