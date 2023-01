En San Juan hubo un mayorista en la mira (Maxi Consumo) que presentó una anomalía, pero lo hizo cuando aún no se revelaban las abultadas multas. "Los inspectores (a cargo de los controles) llegaron al lugar y detectaron menos del 50% de los productos exhibidos en góndolas. Se les exigió el cumplimiento de la norma y se les dio 24 horas para que se pongan al día", contó a sanjuan8.com, el subdirector de Defensa al Consumidor, Daniel Pérez.

Leé: Habrá fuertes multas para los incumplidores

En este sentido, por ahora se advierten cumplimientos, pero "siguen llegando reclamos de los consumidores", que todo lo ven. "No hemos tenido denuncias formales, pero sí muchos reclamos al WhatsApp y al 0800. La gente nos manifiesta que hay determinados supermercados que no tienen explícitos los artículos que pertenecen a los Precios Justos. En muchas oportunidades, los inspectores cuando llegan no detectan anomalías", dijo el funcionario.

Leé: Este es el listado de los 1.800 productos de Precios Justos

Cómo denunciar los Precios Justos

Existen varios medios para denunciar el incumplimiento de los Precios Justos. Primero, hay una aplicación que fue formulada por Nación y que está activa para cualquier reclamo. En ese caso, la Dirección de Defensa al Consumidor local no interviene.

Por otro lado existe una línea de aviso por mensaje de WhatsApp (264-4592201) y un 0800 para dar aviso (0800 333 3366). "Cuando corroboramos la infracción enviamos un acta a Nación para notificar el problema. Desde allá colocan la multa respectiva a las empresas", explicó Pérez.

Es importante aclarar que no todos los supermercados y mayoristas están adheridos a los Precios Justos en San Juan. Las empresas que sí han acordado esta medida económica son:

*Chango Más

*Hiperlibertad

*Carrefour

*Vea

*Maxi Consumo

*Macro

*Jaguar