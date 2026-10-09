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Construir una vivienda cuesta $137,7 millones: subió 2% en octubre

El metro cuadrado de construcción aumentó $34.833 en octubre y llegó a $1.785.997. Una vivienda tipo de 77 metros cuadrados ya requiere casi $138 millones, casi $3 millones más que el mes pasado.

Construir una casa en San Juan cuesta cada vez más. El Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (CIRCOT), dependiente de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, actualizó los valores de octubre y confirmó una nueva suba en el costo de la construcción.

El metro cuadrado pasó de $1.751.164,27 en septiembre a $1.785.997,58 en octubre, un incremento del 2% que representa $34.833 más por metro cuadrado.

Con esos valores, el costo total para construir una vivienda tipo de 77,1 metros cuadrados llegó a los $137.700.413, casi $2,7 millones más que el mes anterior, cuando el presupuesto se ubicaba en $135.014.765.

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El aumento de octubre se suma al registrado en septiembre, cuando el costo de la construcción había subido un 5,16%, un salto considerablemente mayor.

La acumulación de ambas variaciones vuelve a ampliar la brecha para quienes buscan construir en la provincia y no tienen el capital disponible desde el inicio de la obra.

Más allá del número final, hay un cambio en la composición del costo que vale la pena señalar. El presupuesto de construcción se divide actualmente en un 54% correspondiente a mano de obra y un 46% a materiales.

Esa proporción va a contramano de lo que fue histórico en el sector, donde los materiales siempre superaron con holgura el costo de los trabajadores. El dato refleja cómo los salarios de la construcción fueron recuperando terreno frente a la evolución del precio de los insumos.

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