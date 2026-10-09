Construir una casa en San Juan cuesta cada vez más. El Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional (CIRCOT), dependiente de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, actualizó los valores de octubre y confirmó una nueva suba en el costo de la construcción.
Construir una vivienda cuesta $137,7 millones: subió 2% en octubre
El metro cuadrado de construcción aumentó $34.833 en octubre y llegó a $1.785.997. Una vivienda tipo de 77 metros cuadrados ya requiere casi $138 millones, casi $3 millones más que el mes pasado.