Construir una vivienda cuesta $137,7 millones: subió 2% en octubre

El aumento de octubre se suma al registrado en septiembre, cuando el costo de la construcción había subido un 5,16%, un salto considerablemente mayor.

La acumulación de ambas variaciones vuelve a ampliar la brecha para quienes buscan construir en la provincia y no tienen el capital disponible desde el inicio de la obra.

Más allá del número final, hay un cambio en la composición del costo que vale la pena señalar. El presupuesto de construcción se divide actualmente en un 54% correspondiente a mano de obra y un 46% a materiales.

Esa proporción va a contramano de lo que fue histórico en el sector, donde los materiales siempre superaron con holgura el costo de los trabajadores. El dato refleja cómo los salarios de la construcción fueron recuperando terreno frente a la evolución del precio de los insumos.