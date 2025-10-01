Confirman que los restos hallados en Villa Aeroparque pertenecen a Lucio Alameda

La investigación por la muerte del hombre hallado sin vida en una vivienda de Villa Aeroparque, junto a una jauría, continúa avanzando, y en las últimas horas se conocieron resultados clave. El análisis de ADN confirmó que los restos óseos encontrados en el domicilio de calle Granaderos 478 pertenecen a Lucio Rafael Alameda, de 62 años.
El resultado del ADN coincide con la identidad de la persona fallecida en Pocito, en el mes de agosto, que fue hallada junto a una jauría.