Confirman que los restos hallados en Villa Aeroparque pertenecen a Lucio Alameda

El cotejo de ADN realizado con dos de sus hermanas, arrojó resultados positivos, confirmando que los restos pertenecen al hombre. Ambas mujeres se hicieron presentes durante la investigación y colaboraron con las autoridades.

Según informaron fuentes ligadas al caso, no hay indicios de criminalidad, y todo apunta a que se trató de una muerte natural. Sin embargo, aún se están analizando elementos claves como el teléfono celular de Alameda, el cual también será peritado. Una de las hermanas declaró haber tenido la última comunicación con él durante el mes de junio, dato que ahora intentan corroborar a través del análisis del dispositivo.

El hallazgo generó conmoción en el barrio, no solo por el estado en que fueron encontrados los restos, con signos de haber sido parcialmente devorados por perros, sino también por la aparente soledad en la que vivía el hombre.

Desde la policía indicaron que continuarán con las pericias correspondientes para cerrar completamente el caso, aunque todo indica que la muerte no estuvo vinculada a un hecho violento.