Hallaron 82 huesos y un cráneo en la casa del hombre devorado por sus perros

El fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, señaló que el estado en el que se halló el cuerpo es compatible con una descomposición avanzada. Los investigadores presumen que los más de 20 perros que habitaban la propiedad habrían consumido parte de los restos tras la muerte del hombre.

El ingreso a la vivienda fue dificultoso debido a la presencia de los animales, que se mostraban agresivos. Los vecinos advirtieron que hacía meses no veían al hombre y alertaron a la policía cuando notaron un comportamiento extraño de los perros. Fue entonces que los efectivos observaron un cráneo en el patio y dieron intervención a la justicia.