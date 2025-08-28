El hallazgo estremeció a los vecinos de Villa Aroparque, en Pocito. En una vivienda de calle Granaderos 478, la policía encontró 82 fragmentos óseos y un cráneo pertenecientes a un hombre de alrededor de 70 años, que vivía solo y se dedicaba a juntar cartones.
Hallaron 82 huesos y un cráneo en la casa del hombre devorado por sus perros
El fiscal Francisco Micheltorena explicó que el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de la vivienda, donde convivía con más de 20 perros. Investigan si se trató de una muerte natural o un homicidio.