Hallaron 82 huesos y un cráneo en la casa del hombre devorado por sus perros

El fiscal Francisco Micheltorena explicó que el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de la vivienda, donde convivía con más de 20 perros. Investigan si se trató de una muerte natural o un homicidio.

El hallazgo estremeció a los vecinos de Villa Aroparque, en Pocito. En una vivienda de calle Granaderos 478, la policía encontró 82 fragmentos óseos y un cráneo pertenecientes a un hombre de alrededor de 70 años, que vivía solo y se dedicaba a juntar cartones.

El fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, señaló que el estado en el que se halló el cuerpo es compatible con una descomposición avanzada. Los investigadores presumen que los más de 20 perros que habitaban la propiedad habrían consumido parte de los restos tras la muerte del hombre.

El ingreso a la vivienda fue dificultoso debido a la presencia de los animales, que se mostraban agresivos. Los vecinos advirtieron que hacía meses no veían al hombre y alertaron a la policía cuando notaron un comportamiento extraño de los perros. Fue entonces que los efectivos observaron un cráneo en el patio y dieron intervención a la justicia.

Micheltorena aclaró en radio Sarmiento que, como en toda investigación de un fallecimiento dudoso, se trabaja inicialmente sobre la hipótesis más grave —un homicidio— aunque no se descarta una muerte natural. El fiscal confirmó que el celular de la víctima estaba en la escena y será clave para las pericias.

En los próximos días se realizarán estudios de ADN para confirmar la identidad del fallecido, además de pericias forenses y una autopsia psicológica que permitirá reconstruir vínculos y circunstancias previas al hecho. No se descarta pedir la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense o de especialistas de Córdoba para precisar la data y causa de muerte.

