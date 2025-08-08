Condenaron al organizador del show de Q' Lokura: sobrevendido y excedido

La investigación judicial acreditó que más de 8.000 personas ingresaron al estadio, cuya capacidad máxima, autorizada por Bomberos, es de 4.331. La aglomeración provocó colapso en accesos y escaleras, generando un riesgo concreto para la integridad de los asistentes.

El episodio ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el grupo cuartetero cordobés se presentó ante un público que, en muchos casos, quedó afuera con entradas en mano. Imágenes y videos mostraron disturbios y la evidente saturación del lugar.

En medio del show, Nicolás Sattler, uno de los cantantes, admitió desde el escenario que hubo una “mala organización” y agradeció el apoyo del público sanjuanino.

La defensa y el rechazo judicial

En su descargo ante el juez, Sanguedolce alegó que circularon entradas falsas, pero el magistrado descartó el argumento. Según fuentes judiciales, no es la primera vez que el empresario enfrenta denuncias similares, aunque bajo diferentes razones sociales para su productora.

Tras el evento, las autoridades colocaron carteles con la capacidad máxima del estadio para reforzar el cumplimiento de las normativas de seguridad. La banda, por su parte, deslindó responsabilidades y apuntó contra la productora del empresario.

En caso de no apelar, Sanguedolce deberá cumplir la sanción y presentar un plan para realizar las tareas comunitarias, que el juez evaluará para su aprobación.