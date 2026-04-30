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Condenaron a exencargada del Registro Civil por red de DNI falsos

Una exfuncionaria fue condenada a prisión efectiva por integrar una maniobra de falsificación de DNI y estafas. El perjuicio supera los $156 millones y la causa sigue abierta.

El Tribunal Oral Federal de San Juan dictó condenas en una causa por falsificación de documentos y estafas que tuvo como eje una dependencia del Registro Civil. La principal imputada recibió una pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva, además de una multa económica.

Según la acusación fiscal, se trató de una estructura organizada con roles definidos, orientada a la adulteración de documentos para cometer fraudes. En total, se detectaron 22 maniobras, de las cuales algunas llegaron a concretarse y otras fueron frenadas antes de completarse. El perjuicio económico estimado asciende a más de 156 millones de pesos.

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En el mismo expediente, otros dos implicados fueron condenados a 3 años y 10 meses de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que otro recibió una pena de 3 años en suspenso.

La investigación se originó tras una denuncia por deudas contraídas con identidad falsa, lo que permitió detectar la utilización de documentos adulterados para gestionar créditos y realizar compras a nombre de terceros.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público planteó además la necesidad de una reparación económica para las víctimas, aunque ese punto no logró acuerdo con las defensas y deberá resolverse en una próxima instancia judicial.

En paralelo, el resto de los acusados continúa en proceso y podría enfrentar un juicio oral si no se alcanzan acuerdos. La causa, que expuso un circuito de falsificación y uso indebido de datos personales, sigue en desarrollo.

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