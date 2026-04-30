El Tribunal Oral Federal de San Juan dictó condenas en una causa por falsificación de documentos y estafas que tuvo como eje una dependencia del Registro Civil. La principal imputada recibió una pena de 4 años y 8 meses de prisión efectiva, además de una multa económica.
Condenaron a exencargada del Registro Civil por red de DNI falsos
Una exfuncionaria fue condenada a prisión efectiva por integrar una maniobra de falsificación de DNI y estafas. El perjuicio supera los $156 millones y la causa sigue abierta.