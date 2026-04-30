Condenaron a exencargada del Registro Civil por red de DNI falsos

En el mismo expediente, otros dos implicados fueron condenados a 3 años y 10 meses de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que otro recibió una pena de 3 años en suspenso.

La investigación se originó tras una denuncia por deudas contraídas con identidad falsa, lo que permitió detectar la utilización de documentos adulterados para gestionar créditos y realizar compras a nombre de terceros.

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Durante la audiencia, el Ministerio Público planteó además la necesidad de una reparación económica para las víctimas, aunque ese punto no logró acuerdo con las defensas y deberá resolverse en una próxima instancia judicial.

En paralelo, el resto de los acusados continúa en proceso y podría enfrentar un juicio oral si no se alcanzan acuerdos. La causa, que expuso un circuito de falsificación y uso indebido de datos personales, sigue en desarrollo.