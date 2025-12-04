Condenaron a 5 mendocinos por robar en un shopping de San Juan

image

La fiscal Claudia Salica acordó juicio abreviado con las defensas de los imputados. El juez de Garantías Javier Figuerola homologó el acuerdo y condenó a los 5 acusados por hurto simple, en calidad de coautores. Sin embargo, recibieron diferentes condenas de acuerdo a si cuentan o no con antecedentes.

Por un lado, Jonathan Suárez y Alicia Videla acordaron 1 año de prisión domiciliaria en sus viviendas radicadas en Mendoza. En el primer caso por problemas de salud, y en el segundo, por estar embarazada de 3 meses la imputada y tener dos menores a cargo.

Por otro lado, a Carolina Santillán y Romina Ochoa fueron condenadas a 1 año de prisión en suspenso, con la prohibición de acercarse al local del shopping y a la dueña del mismo. En tanto que Valentina Santillán (18), recibió 6 meses de prisión condicional.

Es importante destacar que la banda registraba antecedentes por robos a farmacias y perfumerías en otras provincias, como La Pampa, donde aplicaban la misma modalidad para sustraer productos de cosmética y perfumería.

