Condenaron a 5 mendocinos por robar en un shopping de San Juan

Este jueves, una banda de mecheros mendocinos fue condenada por robar en un local de un shopping en San Juan. La Fiscalía y la defensa acordaron juicio abreviado y evitaron el debate oral.
La banda está integrada por 4 mujeres y un hombre, oriundos de Mendoza, que fueron detenidos en un operativo que fue coordinado entre las Fuerzas y la Justicia de ambas provincias. Los ahora condenados, son: Jonathan Abel Suárez; Alicia Del Carmen Videla; Carolina Del Carmen Santillán Santander y su hija de 18 años, Valentina Nazaret Santillán; y Romina Paola Ochoa Ramírez.
El hecho investigado ocurrió a comienzos de noviembre, cuando las cuatro mujeres ingresaron a una perfumería ubicada en el Patio Alvear. Bajo la apariencia de clientas, realizaron consultas sobre productos de maquillaje y cosmetología, mientras una de ellas sustraía perfumes Paco Rabanne exhibidos y los ocultaba en su pantalón. Tras concretar el robo, salieron del comercio y abordaron un Ford Focus gris que las esperaba en las inmediaciones.
La fiscal Claudia Salica acordó juicio abreviado con las defensas de los imputados. El juez de Garantías Javier Figuerola homologó el acuerdo y condenó a los 5 acusados por hurto simple, en calidad de coautores. Sin embargo, recibieron diferentes condenas de acuerdo a si cuentan o no con antecedentes.
Por un lado, Jonathan Suárez y Alicia Videla acordaron 1 año de prisión domiciliaria en sus viviendas radicadas en Mendoza. En el primer caso por problemas de salud, y en el segundo, por estar embarazada de 3 meses la imputada y tener dos menores a cargo.
Por otro lado, a Carolina Santillán y Romina Ochoa fueron condenadas a 1 año de prisión en suspenso, con la prohibición de acercarse al local del shopping y a la dueña del mismo. En tanto que Valentina Santillán (18), recibió 6 meses de prisión condicional.
Es importante destacar que la banda registraba antecedentes por robos a farmacias y perfumerías en otras provincias, como La Pampa, donde aplicaban la misma modalidad para sustraer productos de cosmética y perfumería.