Con la llegada del calor, el Parque Ischigualasto cambia sus horarios

Ischigualasto implementará nuevos horarios de ingreso durante la temporada de verano con el objetivo de optimizar los recorridos ante las altas temperaturas.

Con la llegada del verano, el Parque Provincial Ischigualasto —uno de los principales atractivos turísticos de San Juan y Patrimonio de la Humanidad— anunció la implementación de nuevos horarios para las excursiones. Las nuevas disposiciones regirán desde el 1 de diciembre hasta el 20 de marzo de 2026. Los horarios de ingreso serán a las 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 16 h y 17 h, permitiendo distribuir mejor la afluencia de visitantes entre la mañana y la tarde y favoreciendo recorridos en momentos de temperaturas más moderadas.

Excursiones disponibles para disfrutar Ischigualasto

El parque ofrece diversas alternativas el Circuito Río Salado, un recorrido que combina tramos en vehículo y senderismo siguiendo el antiguo lecho del río, donde el paisaje sorprende con sectores de vegetación y un final impresionante que incluye un salto de agua y una laguna esmeralda. Esta experiencia dura aproximadamente dos horas y media, tiene una dificultad media, requiere reserva previa, es apta para mayores de 10 años y puede realizarse entre las 8 h y las 16 h.

Otra opción es la Caminata al Cerro Morado, una propuesta ideal para quienes buscan aventura y vistas panorámicas, ya que conduce a los excursionistas hasta la cima del cerro —el punto más alto de Ischigualasto, a 1.800 msnm— desde donde se aprecia un relieve multicolor único. La actividad abarca 5,73 kilómetros, demanda cerca de tres horas, presenta una dificultad alta, es apta para mayores de 14 años, requiere reserva previa y parte exclusivamente a las 8 h.

Finalmente, el Circuito de Mountain Bike ofrece una experiencia más dinámica, permitiendo recorrer áreas menos transitadas del parque a lo largo de un circuito de 12 kilómetros que dura alrededor de una hora y media. La actividad presenta una dificultad media-alta, está destinada a mayores de 14 años, requiere reserva previa y se realiza a las 16:30 h.

Reservas y consultas

Para acceder a cualquiera de estas propuestas, es necesario realizar una reserva previa. Los visitantes pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

• Teléfonos: 264-457 0879 / 264-418 6119

• Correo electrónico: [email protected]

