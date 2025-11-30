Con la llegada del verano, el Parque Provincial Ischigualasto —uno de los principales atractivos turísticos de San Juan y Patrimonio de la Humanidad— anunció la implementación de nuevos horarios para las excursiones. Las nuevas disposiciones regirán desde el 1 de diciembre hasta el 20 de marzo de 2026. Los horarios de ingreso serán a las 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 16 h y 17 h, permitiendo distribuir mejor la afluencia de visitantes entre la mañana y la tarde y favoreciendo recorridos en momentos de temperaturas más moderadas.
Con la llegada del calor, el Parque Ischigualasto cambia sus horarios
Ischigualasto implementará nuevos horarios de ingreso durante la temporada de verano con el objetivo de optimizar los recorridos ante las altas temperaturas.