Con la llegada del calor, el Parque Ischigualasto cambia sus horarios

Otra opción es la Caminata al Cerro Morado, una propuesta ideal para quienes buscan aventura y vistas panorámicas, ya que conduce a los excursionistas hasta la cima del cerro —el punto más alto de Ischigualasto, a 1.800 msnm— desde donde se aprecia un relieve multicolor único. La actividad abarca 5,73 kilómetros, demanda cerca de tres horas, presenta una dificultad alta, es apta para mayores de 14 años, requiere reserva previa y parte exclusivamente a las 8 h.

Finalmente, el Circuito de Mountain Bike ofrece una experiencia más dinámica, permitiendo recorrer áreas menos transitadas del parque a lo largo de un circuito de 12 kilómetros que dura alrededor de una hora y media. La actividad presenta una dificultad media-alta, está destinada a mayores de 14 años, requiere reserva previa y se realiza a las 16:30 h.

Reservas y consultas

Para acceder a cualquiera de estas propuestas, es necesario realizar una reserva previa. Los visitantes pueden comunicarse a través de los siguientes medios:

• Teléfonos: 264-457 0879 / 264-418 6119

• Correo electrónico: [email protected]