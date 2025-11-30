La Municipalidad de la Capital continúa desplegando su programa semanal de Desinsectación, Desratización y Educación Ambiental, con el objetivo de reforzar la higiene urbana y disminuir la presencia de plagas en los distintos barrios del departamento. Las tareas se desarrollarán del 1 al 5 de diciembre, en turnos mañana y tarde, con intervenciones planificadas y atención de pedidos particulares registrados en el sistema municipal.
Cronograma semanal de Desinsectación y Desratización en Capital
