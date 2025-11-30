"
San Juan > desinsectación

Cronograma semanal de Desinsectación y Desratización en Capital

Las tareas serán del 1 al 5 de diciembre, con el objetivo de reforzar la higiene urbana y disminuir la presencia de plagas en los distintos barrios de Capital.

La Municipalidad de la Capital continúa desplegando su programa semanal de Desinsectación, Desratización y Educación Ambiental, con el objetivo de reforzar la higiene urbana y disminuir la presencia de plagas en los distintos barrios del departamento. Las tareas se desarrollarán del 1 al 5 de diciembre, en turnos mañana y tarde, con intervenciones planificadas y atención de pedidos particulares registrados en el sistema municipal.

Turno Mañana — del 1/12 al 5/12

Lunes

Desinsectación en Barrio Fuva, por calle Fray Justo Santa María de Oro y San Lorenzo.

Martes 2

Operativo en Barrio Saturnino Sarassa, por Lateral de Circunvalación y Saturnino Sarassa.

Miércoles 3 y jueves 4

Desinsectación en Barrio Juan XXIII, por calles Patricias Sanjuaninas y Pasaje Newton.

Viernes 5

Atención de pedidos particulares de desinsectación y desratización gestionados mediante el sistema municipal de reclamos.

Turno Tarde — del 1/12 al 5/12

Lunes 1

Desinsectación en dependencias de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, y en el área de Campanil.

Martes 2

Atención de reclamos particulares ingresados por vecinos.

Miércoles 3, jueves 4 y viernes 5

Operativo en Villa Maturano, por calles Comandante Cabot y Lucero.

