Cronograma semanal de Desinsectación y Desratización en Capital

Desinsectación en Barrio Fuva, por calle Fray Justo Santa María de Oro y San Lorenzo.

Martes 2

Operativo en Barrio Saturnino Sarassa, por Lateral de Circunvalación y Saturnino Sarassa.

Miércoles 3 y jueves 4

Desinsectación en Barrio Juan XXIII, por calles Patricias Sanjuaninas y Pasaje Newton.

Viernes 5

Atención de pedidos particulares de desinsectación y desratización gestionados mediante el sistema municipal de reclamos.

Turno Tarde — del 1/12 al 5/12

Lunes 1

Desinsectación en dependencias de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, y en el área de Campanil.

Martes 2

Atención de reclamos particulares ingresados por vecinos.

Miércoles 3, jueves 4 y viernes 5

Operativo en Villa Maturano, por calles Comandante Cabot y Lucero.