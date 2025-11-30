Incendio en Hong Kong: hay 128 muertos y 150 desaparecidos

El recuento provisional detalla que 84 fallecidos y 37 heridos figuran entre quienes en un primer momento habían sido incorporados a la lista de desaparecidos. Si bien no hubo un desglose oficial, las cifras divulgadas desde el miércoles muestran que la lista inicial -que rondaba los 200 casos- se amplió a casi 300, en parte por denuncias con información incompleta o difícil de verificar.

Falta de datos y demoras en la identificación

La jefa de la unidad policial de investigación de víctimas, Karen Tsang Shuk-yin, explicó que 44 cuerpos permanecen sin identificar y que la Policía ya comenzó a contactar a familiares y denunciantes para avanzar con el proceso. Según declaró, “Dentro de esos 150 casos, en cien solo hemos recibido detalles muy escasos, a veces un apodo o incluso dudas sobre si la persona vivía realmente en Wang Fuk Court”, lo que dificulta las verificaciones preliminares.