Las autoridades de Hong Kong informaron este sábado que 144 personas inicialmente dadas por desaparecidas tras el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court fueron localizadas ilesas, mientras que alrededor de 150 continúan sin poder ser contactadas. El balance oficial de víctimas mortales se mantiene en 128, y las tareas de identificación siguen en curso por la magnitud del siniestro.
Incendio en Hong Kong: hay 128 muertos y 150 desaparecidos
Las autoridades de Hong Kong confirmaron 128 muertos, de los cuales hay 44 cuerpos aún sin identificar.