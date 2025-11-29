"
Fuerte temporal: más de 50 postes dañados y cortes de energía en la zona sur

El viento, la lluvia y el granizo provocaron anegamientos, crecientes y daños en la red eléctrica. Instalarán generadores para restablecer el servicio mientras avanzan las reparaciones.

Durante la jornada del 28 de noviembre, el departamento de Valle Fértil —particularmente su zona sur— sufrió un intenso temporal de viento, granizo y lluvia que generó múltiples complicaciones. El fenómeno provocó el anegamiento de terrenos, la bajada de crecientes con material de arrastre y la intransitabilidad temporal de rutas y caminos.

Como consecuencia, una parte de la red de distribución eléctrica de la zona resultó severamente afectada. La violencia del temporal causó daños de gran magnitud, con más de 50 postes dañados, además de afectaciones en el cableado.

Desde el sector energético recordaron la importancia de extremar las precauciones ante la persistencia de zonas afectadas por las lluvias:

  • No manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores dañados.

  • No caminar por áreas inundadas, ya que pueden estar electrificadas o contener cables sueltos.

Ante cualquier situación de peligro eléctrico, se recomienda no intervenir por cuenta propia, mantener distancia y comunicarse al 0800-666-3637.

