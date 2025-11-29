Durante la jornada del 28 de noviembre, el departamento de Valle Fértil —particularmente su zona sur— sufrió un intenso temporal de viento, granizo y lluvia que generó múltiples complicaciones. El fenómeno provocó el anegamiento de terrenos, la bajada de crecientes con material de arrastre y la intransitabilidad temporal de rutas y caminos.
Fuerte temporal: más de 50 postes dañados y cortes de energía en la zona sur
El viento, la lluvia y el granizo provocaron anegamientos, crecientes y daños en la red eléctrica. Instalarán generadores para restablecer el servicio mientras avanzan las reparaciones.