Fuerte temporal: más de 50 postes dañados y cortes de energía en la zona sur

Como consecuencia, una parte de la red de distribución eléctrica de la zona resultó severamente afectada. La violencia del temporal causó daños de gran magnitud, con más de 50 postes dañados, además de afectaciones en el cableado.

Desde el sector energético recordaron la importancia de extremar las precauciones ante la persistencia de zonas afectadas por las lluvias: