El Cine Teatro Municipal volvió a brillar: así fue el nuevo inicio

El renacer del Municipal: qué se hizo en la restauración

El proyecto de remodelación y refacción integral tuvo como objetivo recuperar, poner en valor y actualizar la infraestructura del Cine Teatro Municipal, asegurando mayor seguridad, confort y funcionalidad para artistas y espectadores.

cine teatro

Entre los principales trabajos realizados se destacan:

1. Instalaciones sanitarias y eléctricas

Se ejecutó una renovación total para adecuar los espacios a las normas vigentes y mejorar su eficiencia:

Reacondicionamiento completo de instalaciones sanitarias.

Rehabilitación total del sistema eléctrico.

Reubicación de tableros y nuevo tendido de cableado.

Incorporación de iluminación interior y exterior que realza la arquitectura histórica.

Estas mejoras garantizan una experiencia más segura y confortable tanto para el público como para los equipos técnicos y artísticos.

La reapertura del Cine Teatro Municipal representa mucho más que la recuperación de un edificio: es la recuperación de un símbolo, de un punto de encuentro y de una pieza fundamental de la identidad cultural sanjuanina.