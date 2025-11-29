"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

El Cine Teatro Municipal volvió a brillar: así fue el nuevo inicio

Tras una restauración integral, el histórico Cine Teatro reabrió sus puertas con “El Reencuentro”, una gala que celebró la memoria cultural de la Ciudad de San Juan y marcó el inicio de una nueva etapa para uno de los espacios más queridos por la comunidad.

La emoción se sintió desde el primer aplauso. La Municipalidad de la Ciudad de San Juan inauguró oficialmente la reapertura del Cine Teatro Municipal con una velada especial llamada “El Reencuentro”, un homenaje al pasado, presente y futuro de uno de los íconos culturales más importantes de la provincia.

Después de un profundo proceso de restauración y modernización, el edificio volvió a abrir sus puertas con todo su esplendor. El público pudo reencontrarse con un espacio que forma parte del patrimonio cultural y afectivo de generaciones de sanjuaninos, recuperado ahora para seguir siendo escenario de arte, comunidad y emociones compartidas.

La gala inaugural presentó un programa artístico de primer nivel, con la participación del Estudio de Danza Pavlova, Sebastián Garay, el Ballet Municipal San Juan Nuestro Tiempo y la destacada cantante Mariana Clemensó. Los asistentes disfrutaron de un espectáculo diverso que reflejó la riqueza cultural local y el espíritu del renovado teatro.

Te puede interesar...

El renacer del Municipal: qué se hizo en la restauración

El proyecto de remodelación y refacción integral tuvo como objetivo recuperar, poner en valor y actualizar la infraestructura del Cine Teatro Municipal, asegurando mayor seguridad, confort y funcionalidad para artistas y espectadores.

cine teatro

Entre los principales trabajos realizados se destacan:

1. Instalaciones sanitarias y eléctricas

Se ejecutó una renovación total para adecuar los espacios a las normas vigentes y mejorar su eficiencia:

  • Reacondicionamiento completo de instalaciones sanitarias.

  • Rehabilitación total del sistema eléctrico.

  • Reubicación de tableros y nuevo tendido de cableado.

  • Incorporación de iluminación interior y exterior que realza la arquitectura histórica.

Estas mejoras garantizan una experiencia más segura y confortable tanto para el público como para los equipos técnicos y artísticos.

La reapertura del Cine Teatro Municipal representa mucho más que la recuperación de un edificio: es la recuperación de un símbolo, de un punto de encuentro y de una pieza fundamental de la identidad cultural sanjuanina.

Temas

Te puede interesar