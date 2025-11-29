La emoción se sintió desde el primer aplauso. La Municipalidad de la Ciudad de San Juan inauguró oficialmente la reapertura del Cine Teatro Municipal con una velada especial llamada “El Reencuentro”, un homenaje al pasado, presente y futuro de uno de los íconos culturales más importantes de la provincia.
El Cine Teatro Municipal volvió a brillar: así fue el nuevo inicio
Tras una restauración integral, el histórico Cine Teatro reabrió sus puertas con “El Reencuentro”, una gala que celebró la memoria cultural de la Ciudad de San Juan y marcó el inicio de una nueva etapa para uno de los espacios más queridos por la comunidad.