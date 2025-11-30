Por qué los paneles solares de Circunvalación se tiñeron de rojo

Esta intervención forma parte de la iniciativa provincial “Luces que Inspiran”, un programa que busca transformar la energía solar en un mensaje de compromiso colectivo, sensibilización comunitaria y fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la salud.

image

Los monopostes solares de la Circunvalación —parte del sistema que convirtió a San Juan en la primera provincia del país en contar con una ruta nacional 100% solar— se iluminan con colores representativos en fechas vinculadas a la salud, la inclusión, la diversidad y el cuidado ambiental.