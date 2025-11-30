En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre, San Juan transformó su infraestructura en un mensaje de concientización. El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Empresa de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), junto al Ministerio de Salud Pública, iluminó de color rojo los paneles solares de la Avenida de Circunvalación, una intervención que se suma a la campaña internacional por la prevención, la solidaridad y la información sobre el VIH.
Por qué los paneles solares de Circunvalación se tiñeron de rojo
En el Día Mundial de Respuesta al VIH, el Gobierno de San Juan iluminó de rojo los paneles solares de la Avenida de Circunvalación.