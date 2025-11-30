"
Por qué los paneles solares de Circunvalación se tiñeron de rojo

En el Día Mundial de Respuesta al VIH, el Gobierno de San Juan iluminó de rojo los paneles solares de la Avenida de Circunvalación.

En el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre, San Juan transformó su infraestructura en un mensaje de concientización. El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Empresa de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), junto al Ministerio de Salud Pública, iluminó de color rojo los paneles solares de la Avenida de Circunvalación, una intervención que se suma a la campaña internacional por la prevención, la solidaridad y la información sobre el VIH.

Esta intervención forma parte de la iniciativa provincial “Luces que Inspiran”, un programa que busca transformar la energía solar en un mensaje de compromiso colectivo, sensibilización comunitaria y fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a la salud.

image

Los monopostes solares de la Circunvalación —parte del sistema que convirtió a San Juan en la primera provincia del país en contar con una ruta nacional 100% solar— se iluminan con colores representativos en fechas vinculadas a la salud, la inclusión, la diversidad y el cuidado ambiental.

Cada 1 de diciembre, el mundo renueva el compromiso con la prevención, el acceso equitativo a tratamientos y la lucha contra el estigma y la discriminación que aún enfrentan las personas que viven con VIH. La fecha también refuerza la importancia de medidas preventivas como el uso de preservativos, la profilaxis pre-exposición (PrEP) y la utilización de material esterilizado. Hoy, con diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, es posible vivir con buena calidad de vida.

avenida circunvalación noche paneles rojo

Con esta intervención luminosa, San Juan reafirma su liderazgo en innovación energética y su compromiso con la construcción de una sociedad más informada, empática y consciente. La primera ruta solar del país se convierte así en un símbolo que une tecnología, salud pública y responsabilidad social.

image

